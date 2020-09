Nintendo Game & Watch: Der neue Retro-Handheld zeigt was er kann

Trotz Nostalgie-Faktor: Farbdisplay, Steuerkreuz und USB-C sind dabei

Nintendo hat einen neuen Trailer zum kommenden Retro-Handheld Game & Watch: Super Mario Bros. veröffentlicht, der genauer auf die Vorteile der Kombination aus Konsole und Uhr eingeht. Spieler, die bereits in den 80er- und 90er-Jahren Systeme des japanischen Her­stel­ler genutzt haben, werden sich erinnern. Der ebenso beliebte Vorgänger des Game Boy bot damals wie heute nur ein einzelnes Haupt­spiel und konnte zusätzlich als Taschenuhr verwendet werden.Die aktuelle Neuauflage zeigt sich zwar zusätzlich mit The Lost Levels und einer speziellen Mario-Version des Klassikers Ball, stellt aber den Titel Super Mario Bros. in den Mittelpunkt. Mit dem neuen Game & Watch orientiert sich Nintendo optisch an der einstigen (New) Wide Screen-Reihe, die zwischen den Jahren 1981 und 1991 produziert wurde. Wie jedoch der genauere Blick auf die Retro-Handheld-Konsole zeigt, setzt Nintendo im in diesem Jahr auf ein größeres Farbdisplay und die Integration eines Steuerkreuzes. Ebenso kann der integrierte Akku via USB-C aufgeladen werden.Nach mehr als zehn Jahren wurde die Game & Watch-Serie mit einer mobilen Ausgabe des Spiels Mario the Juggler im Oktober 1991 nach insgesamt 56 Versionen eingestellt. In die­sem Zeitraum wurden über 40 Millionen Exemplare verkauft. Das aktuelle Revival des Hand­helds fällt mit dem 35. Geburtstag von Super Mario Bros. zusammen, weshalb Nin­ten­do die Spiel-Uhr-Kombo voraussichtlich auch nur in einer limitierten Auflage ver­kau­fen wird. Ab dem 13. November soll der neue Game & Watch zu einem Preis von circa 50 US-Dollar im Handel verfügbar sein. Ob in Zukunft weitere Systeme dieser Art geplant sind, steht bislang nicht fest.Weitere Nintendo-Highlights der letzten Wochen, inklusive einem neuen Mario-Kart-Spiel für die Nintendo Switch-Konsole , findet man in unserer Videorubrik zum Thema Spiele