Retro: Nintendo Game & Watch mit The Legend of Zelda vorgestellt

Die zweite Neuauflage der moderneren Game & Watch-Konsolen

Zum 35. Jubiläum der The Legend of Zelda-Reihe stellt Nintendo eine neue Game & Watch-Konsole vor, mit der man sich vor allem an Retro-Fans richtet. Der Gameboy-ähnliche Mini-Handheld beinhaltet drei bekannte Spiele aus den Anfängen von Link, Zelda und Co. und kombiniert diese mit einer digitalen Taschenuhr. Am 12. November soll die Nintendo Game & Watch: The Legend of Zelda in einer voraussichtlich limitierten Auflage zum Preis von 50 US-Dollar erscheinen. Am gleichen Tag wird der Marktstart in Deutschland erwartet.Im September 2020 feierte die Kombination aus Mini-Konsole und Uhr bereits ihr Comeback. Damals noch anlässlich des 35. Geburtstags der Super Mario Bros . Das im letzten Jahr neu eingeführte Steuerkreuz und das Farbdisplay sind in der aktuellen Zelda-Collection ebenfalls wieder mit an Bord. Somit orientiert sich Nintendo erneut am einstiger Klassiker der (New) Wide Screen-Baureihe der Game & Watch, die vor allem in den 80er- und 90er-Jahren beliebt war.Neben der Ur-Version von The Legend of Zelda können Retro-Fans mit der neuen Game & Watch zusätzlich die beiden Titel Zelda II: The Adventure of Link und The Legend of Zelda: Link's Awakening spielen. Zusätzlich wurde das Haudrauf-Mini-Spiel Vermin vorinstalliert, dass in einer speziellen Zelda-Edition Link als Hauptcharakter vorweist. Ob das kleine Trostpflaster darüber hinweghelfen kann, dass Nintendo während der E3 2021 nicht über eine lang erwartete Remaster-Collection bekannter Titel wie Ocarina of Time und Majora's Mask gesprochen hat?Abseits davon kündigten die Japaner im zurückliegenden Direct-Livestream den Release-Zeitraum für den Nachfolger von The Legend of Zelda: Breath of the Wild (BotW) an und veröffentlichten einen neuen Trailer zum Spiel für die Nintendo Switch . Mehr als dass man den Titel im nächsten Jahr auf den Markt bringen möchte, gab es jedoch nicht zu hören.