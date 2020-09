Flight Simulator: Microsoft veröffentlicht großes Update - Das ist neu

Microsoft veröffentlicht mit dem Build 1.8.3.0 das nächste große Update für den Flight Simulator 2020. Der Patch bringt unzählige Ver­bes­se­run­gen mit, die sich unter anderem auf die Performance des Spiels, die vi­su­el­len Effekte und die Aerodynamik vieler Flugzeuge auswirken.

Changelog: Flight Simulator Patch 1.8.3.0

Optimierte Bildschirmanzeige im Cockpit, wenn Bildschirme nicht auf dem Bildschirm angezeigt werden.

Neue Option zur Steuerung der Aktualisierungshäufigkeit des Cockpit-Bildschirms verfügbar.

Optimierte CPU-Thread-Prioritäten, um die Unterbrechung von frame-kritischen Threads zu reduzieren.

Optimiertes Ladesystem zur Reduzierung der Gesamtladezeiten.

Optimiertung schwerer Flughafenszenen, die sich auf die CPU auswirken.

Reduzierte GPU-Überlastung zur Verbesserung der GPU-Leistung.

Speicheroptimierungen zur Reduzierung des Software-Speicherverbrauchs und zur Verbesserung der Leistung auf speicherbegrenzten Computern.

Optimierungen der Gesamtleistung.

Die eingehende ATC Azure-Rede hat nun drei verschiedene Stimmen.

Das Geschlecht der ATC-Stimme basiert jetzt auf dem Avatar des Piloten/Kopiloten.

Korrektur des inkorrekten Voice-Packs, das verwendet wird, wenn das Spiel nicht in Englisch lokalisiert ist und wenn die Windows-Offline-Option Text-zu-Sprache verwendet wird.

Filter und Sortierung sind auf dem Marktplatz verbessert worden.

Das manuelle Cache-Layout wurde verbessert und die geschätzte Download-Zeit sollte nun korrekt sein.

Verbesserte Unterstützung für die Gamepad-Navigation in vielen Menüs.

Die Suche mit Groß- und Kleinschreibung funktioniert jetzt korrekt im Kontrollbildschirm.

Die Suche nach Achsen im Kontrollbildschirm wurde korrigiert.

Aktive Pausentaste wurde der Symbolleiste hinzugefügt.

Die Pausen-Schaltfläche im Inhalts-Manager wurde korrigiert.

Verbesserte Windturbulenz-Simulation zur Verringerung der horizontalen Turbulenzen.

Simulation der Vibrationen von Kolbenmotoren mit niedriger Drehzahl im Cockpit hinzugefügt.

Zusätzliche Simulation der Dichte von Wasserpartikeln (Regen/Wolken) in der Aerodynamik => erzeugt Vibrationen beim Durchfliegen von Wolken oder Regen.

Korrektur der Oberflächenreibung und Bremswege bei Nässe.

Korrektur des Live-Wetter-Windversatzes in Gebieten höherer Breitengrade (Amerika, Asien...), der den 3kts-Wind-Bug verursachte.

Cessna 208 B Grand Caravan EX: Die Animationen der AP-Buttons wurden korrigiert.

Cessna 208 B Grand Caravan EX, Beechcraft Bonanza G36, ICON A5: Die Beschriftungen wurden aktualisiert.

Cessna 172 Skyhawk: Kompass-Textur wurde verbessert.

Zlin Savage Cub: Spornrad-Unschärfe-Effekt wird nun korrekt aktiviert.

Zlin Shock Ultra: Bögen auf dem Fahrtmesser sind nun korrekt eingestellt.

Zlin Shock Ultra: Turbomodus wurde vom Armaturenbrett entfernt.

Boeing 787-10 Dreamliner: Optische Verbesserungen der MCP-Tasten.

Cessna 208 B Grand Caravan EX: Das Propellergeräusch wurde bei Drehzahländerungen verbessert.

Cessna Longitude: AP-Höhen- und Geschwindigkeitsmanagement-Verbesserungen.

Cessna Longitude: Die "Auto Throttle"-Funktion ist nun während des Starts und bis 400 Fuß AGL deaktiviert.

Daher TBM 930: Gierdämpfer wird nun automatisch eingeschaltet, wenn die AP aktiviert ist.

Beechcraft King Air 350i: Die Scheibenenteisung funktioniert jetzt.

ICON A5: "Falsche Kursanzeige"-Benachrichtigung wird jetzt korrekt ausgelöst.

Zlin Shock Ultra: Klappen funktionieren jetzt mechanisch statt elektrisch.

Zlin Shock Ultra: Verbesserungen beim Trimm-Management.

Cessna Citation CJ4: Umkehrschub wurde entfernt.

Cub Crafter X Cub: IAS AP-Modus funktioniert jetzt ordnungsgemäß.

Daher TBM 930 and Cessna 208 B Grand Caravan EX: Die Abschaltdauer der PT6-Triebwerke wurde verlängert.

Cessna Longitude: Mehrere Knöpfe der G5000 funktionieren jetzt.

Beachcraft Baron G58, Beechcraft Bonanza G36, Cessna 172 Skyhawk G1000, Diamond DA40 NG: Der fehlende ALT-Knopf wurde hinzugefügt.

Beechcraft King Air 350i: Die "Menü"-Taste funktioniert jetzt richtig.

Cessna 152 and 152 Aerobat: Der Zustand der Avionik wurde mittels Honeycomb-Batterieschalter behoben.

GNS 530: Die Ausrichtung der Flugplananzeige wurde beim Garmin GNS 530 korrigiert.

G1000: Schaltet jetzt bei Bedarf automatisch von NAV auf LOC um.

G1000: Korrektur falscher ETE- und ETA-Werte.

G1000/3000/3x: AP-Setup wird nicht mehr zurückgesetzt, wenn AP aktiviert wird.

G1000/3000/3x: Der fehlende Flugplan wurde korrigiert, wenn der ausgewählte Abflug die Koordinaten auf der Weltkarte ist.

G3x: Die Textgrösse im "Anflug"-Feld wurde erhöht.

G3x: Anflüge können nun ausgewählt und geladen werden.

G3x: Schlechte Informationen auf der nächsten VOR-Seite korrigiert, wenn unbekanntes VOR gewählt wurde.

Allgemein: Verbesserungen des AP-Verhaltens.

Boeing 747-8 Intercontinental: Die Hinterradlenkung wurde korrigiert.

Boeing 747-8 Intercontinental: Beim Drücken des Batterieknopfes wird jetzt auch der Staus "An" angezeigt.

Boeing 747-8 Intercontinental: Verbesserte Klappenaus- und -einfahrsequenzen.

Boeing 787-10 Dreamliner: Korrektur am "Auto Throttle", der dem Piloten nicht die Kontrolle zurückgibt, wenn er deaktiviert ist.

Boeing 787-10 Dreamliner: Zentraltanks entleeren sich zuerst, wenn die Treibstoffmenge über das Treibstoff- und Nutzlastmenü verringert wird.

Boeing 787-10 Dreamliner: Die "Auto Throttle"-Funktion wird nun bei der Landung automatisch deaktiviert.

Boeing 787-10 Dreamliner: Die "Auto Throttle"-Funktion wird jetzt während des Startvorgangs korrekt aktiviert, wenn die Bedingungen erfüllt sind.

Boeing 787-10 Dreamliner: Der ALT-Schalter muss nicht mehr erneut gedrückt werden, wenn er nicht benötigt wird.

Airbus A320neo: Verbesserungen beim automatischen Geschwindigkeitsmanagement.

Airbus A320neo: Alpha-Bodenbedingung wird jetzt korrekt ausgelöst.

Allgemein: Das Gewicht wird bei der Berechnung der V-Geschwindigkeit besser berücksichtigt.

Boeing 747-8 Intercontinental: FMC erlaubt es nun, den Anflug zu aktivieren, ohne zur Routenseite zu gehen.

Boeing 747-8 Intercontinental: VREF-Anfluggeschwindigkeiten wurden korrigiert.

Boeing 747-8 Intercontinental: Leere Rechtecke werden auf der FMA nicht mehr angezeigt.

Boeing 747-8 Intercontinental: Start- und Landebahnen werden nun in der korrekten Reihenfolge im FMC angezeigt.

Boeing 747-8 Intercontinental: Reiseflughöhe wird im FMC nicht mehr automatisch ausgefüllt.

Boeing 787-10 Dreamliner: LNAV und VNAV werden im FMA korrekt als aktiviert angezeigt, wenn die Bedingungen erfüllt sind.

Boeing 787-10 Dreamliner: Höhenziel im MCP kann nicht mehr auf negative Werte gesetzt werden.

Boeing 787-10 Dreamliner: "Auto Throttle"-Funktion wird nicht mehr auf FMA angezeigt, wenn die "Auto Throttle"-Funktion deaktiviert ist.

Boeing 787-10 Dreamliner: Falscher Klappenwert korrigiert, der auf der FMC-Startseite angezeigt wird.

Boeing 787-10 Dreamliner: Zielkurslinie auf ND wird im HDG-Kursmodus nicht mehr zurückgesetzt.

Boeing 787-10 Dreamliner: Direct-to-Flugpläne können nun im FMC eingegeben werden.

Airbus A320neo: Die Zielhöhe kann jetzt geändert werden, wenn AP deaktiviert ist.

Airbus A320neo: Aktivierte Modi erscheinen nicht mehr in Kästchen auf dem FMA.

Airbus A320neo: Klappen werden jetzt als "FULL" anstelle von "F" auf der ECAM angezeigt.

Airbus A320neo: FMGS-Meldung "UNGÜLTIGER EINTRITT" ersetzt durch "NICHT ERLAUBT".

Airbus A320neo: FMGS zeigt jetzt nur noch Ankunftsverfahren an, die der gewählten Landebahn entsprechen.

Airbus A320neo: FMGS zeigt nun korrekt ETA für Anflugpunkte an.

Airbus A320neo: Verbleibende Wegpunkte auf ND nach Auswahl anderer Anflugverfahren entfernt.

Airbus A320neo: Das Problem des "Heading Bug Alignment Offset" wurde behoben.

Airbus A320neo: Problem mit fehlenden Landebahn in der Perf-Seite von FMGS behoben, wenn bereits eine Abflugbahn ausgewählt wurde.

Airbus A320neo: Korrektur des Flackerns auf ND.

Airbus A320neo: FMGS-Block-Treibstoffanzeige wird jetzt korrekt initialisiert.

Durch Glascockpits verursachtes Einfrieren des Spiels behoben.

"Travel to"-Funktion schaltet den Autopiloten nicht mehr ab, wenn sie benutzt wird.

Das 225°/3kt-Problem mit inkonsistentem Wind im Spiel wurde behoben.

Ein Problem mit der Wetterbeständigkeit beim Neustart des Fluges wurde behoben.

Upgrade für die Multiplayer-Server

Die Anzeige der Bewertung von Bundles wurde verbessert.

Leistungsabfall nach dem Herunterladen eines Artikels im Marktplatz wurde behoben.

Ein außerhalb des Marktplatzes gekauftes Addon hat keinen Einfluss mehr auf den "Installiert"-Bereich im Marktplatz, da es als "Community"-Inhalt betrachtet wird.

Addons, die außerhalb des Marktplatzes gekauft wurden, sind jetzt auch im Inhaltsmanager sichtbar, wenn man online ist, und offline, wenn es in den Community-Ordner heruntergeladen wurde.

Die Anzeige von Miniaturansichten von Drittanbieter-Inhalten wurde verbessert.

Problem mit pausierenden Downloads während der Installation wurde behoben.

Verschiedene Tippfehler in mehreren Sprachen behoben.

Untertitel sind jetzt standardmäßig aktiviert.

Die Option "Untertitel" wurde vom Menü "Ton" in die "Barrierefreiheit" verschoben, so dass Benutzer sie bei der Erstinstallation einstellen können.

Rotationsklemme an "Instrumentenkameras" entfernen.

Die Position der Pilotkamera kann nun gespeichert oder zurückgesetzt werden.

Auslöser für die Beendigung des Etappenziels fixiert.

"Completionist"-Erfolg sollte jetzt freigeschaltet werden, wenn alle Aktivitäten abgeschlossen sind.

Erkannte Gebäude, die Straßen kreuzen, sind nun ausgeschlossen.

Längere Brücken sind weniger anfällig für eine Lücke.

Modelle britischer Stadthäuser sollten in US-Vororten nicht mehr vorkommen.

Der "In The Wild"-Erfolg kann jetzt freigeschaltet werden.

Bereits ab 69,99 Euro im Microsoft Store

Microsoft

Das verantwortliche Asobo Studio konnte seinen Zeitplan einhalten und bringt den ver­spro­che­nen Patch für den Microsoft Flight Simulator überpünktlich ins Spiel. Die Aktualisierung kann ab sofort über die Update-Funktion des Microsoft Store und via Steam heruntergeladen werden. Der Download ist dabei etwa 677 MB groß, worauf weitere 11 GB folgen, sobald man das Spiel startet. Die Entwickler legen Hand an die Sta­bi­li­tät und Performance des Flugsimulators, verbessern den Funk mit der Flug­ver­kehrs­kon­trol­le, bügeln Fehler in der Bedienung des User Interface aus und be­schäf­ti­gen sich intensiv mit der Aerodynamik und den Animationen diverser Flugzeuge und Cockpits.Ebenso will man die Multiplayer-Server ausgebaut und sich diversen Tippfehlern in Lo­ka­li­sie­run­gen mehrerer Sprachen angenommen haben. Nachfolgend findet ihr die ausführlichen Patch Notes des Builds 1.8.3.0. Wer den Microsoft Flight Simulator 2020 ausprobieren möch­te, kann sich das Spiel unter anderem im Xbox Game Pass für PC genauer ansehen, der für Neukunden im ersten Monat mit nur einem Euro zu Buche schlägt. Im Anschluss werden monatlich 9,99 Euro fällig. Alternativ kann die Flugsimulation im Microsoft Store und bei Steam ab 69,99 Euro gekauft werden.