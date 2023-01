Save the Dates: Netflix zeigt, welche Filme uns in 2023 erwarten

27. Januar - You People

10. Februar - Your Place or Mine

10. März - Luther: The Fallen Sun

31. März - Murder Mystery 2

12. Mai - The Mother

16. Juni - Extraction 2

21. Juli - They Cloned Tyrone

11. August - Heart of Stone

25. August - Lift

13. Oktober - Damsel

27. Oktober - Pain Hustlers

10. November - The Killer

17. November - A Family Affair

22. November - Leo

8. Dezember - Leave the World Behind

22. Dezember - Rebel Moon

Auch für das Jahr 2023 hat Netflix wieder die Veröffentlichung vieler neuer Filme aus den unterschiedlichsten Genres geplant. Viele dieser Filme haben schon jetzt einen festen Starttermin, eine Auswahl mehrerer Highlights fasst jetzt der offizielle "Save the Dates"-Trailer zusammen.Filmfans dürfen sich in diesem Jahr etwa auf die Fortsetzung Murder Mystery 2 (31. März) freuen. In der Kriminalkomödie schlüpfen Adam Sandler und Jennifer Aniston erneut in die Rollen eines witzigen Detektiv-Duos. Chris Hemsworth kehrt in Extraction 2 (16. Juni) zurück und mit Leo (22. November) startet in der Vorweihnachtszeit ein tierischer Animationsfilm für die ganze Familie. Ein weiteres Highlight dürfte sicherlich auch Zack Snyders Weltraumspektakel Rebel Moon (22. Dezember) werden, der ursprünglich mal als Teil der Star Wars-Reihe geplant war, nun aber doch eine eigene Geschichte erzählt.