Netflix: Streaming-Anbieter möchte bald auf Live-Formate setzen

Der Streaming-Dienst Netflix ist nicht nur für ein umfangreiches Angebot an Filmen und Serien, sondern auch für Comedy-Specials bekannt. Momentan lassen sich die Sendungen jedoch nur als Aufzeichnung ansehen. Zukünftig sollen manche Inhalte in Echtzeit übertragen werden.

Zunächst nur Comedy-Shows geplant

Schon in der Vergangenheit hatte Netflix bestätigt, Live-Funktionen für die Videoplattform zu entwickeln. Wie Deadline berichtet, arbeitet das Unternehmen aktuell an der Vorbereitung von Liveübertragungen. So sollen bald Zusammenkünfte von Teilnehmern beliebter Reality-Shows wie "Selling Sunset" und das "Netflix is a Joke Fest" live verfolgt werden können.Die Live-Angebote sollen vorerst auf einen Teil der Comedy-Inhalte beschränkt sein. Ein Vorteil der Übertragung in Echtzeit besteht darin, dass ein Event-Charakter geschaffen wird und Zuschauer an Abstimmungen teilnehmen können. Grundsätzlich verfügt Netflix mit den Live-Funktionen dann über die gleichen Möglichkeiten wie lineares Fernsehen. Zu einem späteren Zeitpunkt könnte Netflix sich auch Sportrechte sichern und Spiele als Livestream übertragen. Da die Rechte jedoch mit hohen Gebühren verbunden sind, dürften derartige Inhalte allerdings noch eine Weile auf sich warten lassen.Bisher ist noch völlig unklar, wann Netflix die angekündigten Livestreaming-Features in seine Plattform integrieren möchte. Die Funktionen sollen momentan intern getestet werden und könnten zunächst in den Vereinigten Staaten ausgerollt werden. Sollten beim Launch in den USA keine technischen Schwierigkeiten auftreten, dürften die Inhalte einige Monate später auch international zu sehen sein. Genaue Termine hat Netflix allerdings noch nicht genannt.