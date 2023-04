Neuer Trailer zu 'Secret Invasion': Die Marvel-Serie startet im Juni

Mit Secret Invasion geht im Juni die erste Marvel-Serie im Jahr 2023 an den Start - und somit ein paar Monate später als ursprünglich geplant, denn eigentlich sollte es schon im Frühling so weit sein. Dann dürfte die Infiltrierung der Erde durch die gestaltwandelnden Skrulls allerdings ziemlich hohe Wellen im Marvel Cinematic Universe schlagen, wie jetzt ein neuer Trailer vermuten lässt.In der Vorschau zur Serie erfahren wir, dass der ehemalige S.H.I.E.L.D.-Boss Nick Fury (natürlich wieder gespielt von Samuel L. Jackson) nach längerer Abwesenheit auf die Erde zurückkehrt, da diese sich in größter Not befindet: Die Invasion durch die Skrulls hat nämlich längst begonnen - wer im MCU zumindest Captain Marvel gesehen hat, weiß, warum das so problematisch ist: Die Aliens können nämlich nach Belieben Ihr Äußeres verändern und so jede Identität annehmen.Mit Unterstützung durch die Avengers oder andere Superhelden darf Fury (zumindest vorerst?) wohl nicht rechnen, wie der Trailer verrät. An seiner Seite kämpfen allerdings seine langjährige Weggefährtin Maria Hill (Cobie Smulders) und der Skrull-General Talos (Ben Mendelsohn), der offenbar nicht dieselben Ziele wie die Skrull-Invasoren verfolgt. Dennoch dürfte es letztendlich nie wirklich sicher sein, wem Fury vertrauen kann und wem nicht.Zusammen mit dem Trailer wurde außerdem das genaue Startdatum bekannt gegeben: Marvel Studios' Secret Invasion läuft ab dem 21. Juni 2023 mit insgesamt sechs Folgen exklusiv auf Disney+.