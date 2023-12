Echo: Disney zeigt einen neuen Trailer zur kommenden Marvel-Serie

Disney hat einen neuen Trailer zur Serie Echo veröffentlicht, die Anfang des nächsten Jahres bei Disney+ startet. In dem Hawkeye-Spin-off wird dann die titelgebende Antiheldin im Mittelpunkt stehen. Im Vergleich zu den bisherigen Marvel-Serien soll Echo deutlich brutaler und finsterer werden.Nachdem die Maya Lopez beziehungsweise Echo bereits einen ersten Auftritt in Hawkeye (2021) hatte, bekommt die von der Schauspielerin Alaqua Cox verkörperte Figur nun ihre eigene Serie. In dieser wird Echo dann mit den Schatten ihrer eigenen Vergangenheit konfrontiert - und zu dieser Vergangenheit gehört auch der Schurke Kingpin (gespielt von Vincent D'Onofrio). Wer bei der Sichtung des Trailers nicht blinzelt, der kann in einer Szene außerdem den Superhelden Daredevil (Charlie Cox) entdecken.Die neue Vorschau macht auch noch einmal deutlich, dass Echo härter als bisherige Serien vom Marvel-Cinematic-Universe werden dürfte - immerhin ist sie die erste MCU-Serie, die in den USA das TV-MA-Rating erhalten hat und sich somit ausdrücklich an ein erwachsenes Publikum richtet. Echo startet in Deutschland am 10. Januar 2024 mit allen fünf Episoden am Stück auf Disney+.