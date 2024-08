Galaktische Schönheit: Hubble fängt einzigartige Spiralgalaxie ein

Das Hubble-Weltraumteleskop liefert einen detaillierten Schnappschuss der Spiralgalaxie NGC 3430 im Sternbild Kleiner Löwe. Die 100 Millionen Lichtjahre entfernte Galaxie offenbart eine faszinierende Struk­tur und eine bedeutende astronomie­geschichtliche Verbindung.

Das Hubble-Weltraumteleskop beweist einmal mehr seine Fähigkeiten und prä­sen­tiert uns ein durchaus beeindruckendes Porträt der NGC 3430. Diese Spi­ral­ga­la­xie, die sich in einer Entfernung von 100 Millionen Lichtjahren im Sternbild Kleiner Löwe (Leo Minor) befindet, offenbart sich mit klassischer Struktur.NGC 3430 zeigt die charakteristischen Merkmale einer Spiralgalaxie:Mit einem Durchmesser von etwa 85.000 Lichtjahren ist NGC 3430 zwar kleiner als unsere Milchstraße, aber dennoch ein interessantes kosmisches Gebilde. Im Gegensatz zu unserer Heimatgalaxie fehlt NGC 3430 jedoch ein zentraler Balken, weshalb sie als klassische oder normale Spiralgalaxie klassifiziert wird.Obwohl NGC 3430 auf den ersten Blick isoliert erscheint, befindet sie sich keineswegs in kosmischer Einsamkeit. Mehrere andere Galaxien liegen in relativer Nähe, auch wenn sie auf dem aktuellen Hubble-Bild nicht zu sehen sind. Eine dieser Nachbargalaxien ist sogar so nah, dass ihre Gravitationskräfte die Sternentstehung in NGC 3430 beeinflussen. Dies zeigt sich in Form von hellen, blauen Bereichen nahe der Hauptstruktur der Galaxie.Besonders interessant ist die Wechselwirkung zwischen NGC 3430 und der benachbarten Galaxie NGC 3424. Eine Studie aus den späten 1990er-Jahren fand deutliche Anzeichen für Gezeiteneffekte zwischen den beiden Galaxien. Man könnte also von einem galaktischen Tanz zu zweit sprechen - allerdings in Zeitlupe und über Millionen von Jahre hinweg.Die markante Form von NGC 3430 könnte einer der Gründe gewesen sein, warum der Astronom Edwin Hubble sie als Beispiel für seine Klassifizierung von Galaxien verwendete. In seiner Arbeit aus dem Jahr 1926 teilte Hubble etwa 400 Galaxien anhand ihres Aussehens in verschiedene Kategorien ein: Spiral-, Balkenspiral-, linsenförmige, elliptische und irreguläre Galaxien.Diese einfache Typologie erwies sich als äußerst einflussreich und bildet noch heute die Grundlage für die detaillierteren Klassifizierungsschemata, die von Astronomen verwendet werden. NGC 3430 selbst wird heute als SAc-Galaxie klassifiziert - eine Spiralgalaxie ohne zentralen Balken, mit offenen, klar definierten Armen.Das Hubble-Weltraumteleskop liefert uns seit über drei Jahrzehnten oft atemberaubende Aufnahmen des Kosmos. Doch die Zukunft des altgedienten Weltraumbeobachters ist ungewiss. Erst kürzlich musste die NASA das Teleskop in einen Ein-Gyroskop-Modus versetzen, nachdem drei andere Gyroskope irreparabel ausgefallen waren.Ein unabhängiges Expertengremium hat der NASA drei mögliche Optionen für den weiteren Betrieb von Hubble vorgelegt:Jede dieser Optionen würde die Fähigkeiten des Teleskops einschränken, aber möglicherweise sein Überleben sichern . Die American Astronomical Society warnt, dass einmal verlorene Instrumentenmodi wahrscheinlich nicht wiederhergestellt werden können, da die Mission nicht mehr über Experten mit der entsprechenden Erfahrung verfügt.