Hoffnung für Kernfusion: Forscher erzielen Durchbruch bei Plasmadichte

Kernfusion gilt als vielversprechende Energiequelle der Zukunft. Doch der Weg zur kommerziellen Nutzung ist steinig. Ein entscheidender Faktor dabei: die Plasmadichte in den Fusionsreaktoren. Je mehr Atomkerne aufeinanderprallen, desto effizienter die Reaktion. Allerdings galt bisher eine Grenze als un­über­wind­bar - das sogenannte Greenwald-Limit. Nun berichten Forscher der Universität Wisconsin-Madison von einem unerwarteten Durchbruch.Seit fast 40 Jahren ist das Greenwald-Limit bekannt. Es beschreibt eine Obergrenze für die Plasmadichte in Tokamak-Reaktoren, oberhalb derer das Plasma instabil wird. Bisher konnte diese Grenze maximal um den Faktor 2 überschritten werden. Dem Team um Noah Hurst vom Wisconsin Plasma Physics Laboratory (WiPPL) gelang nun das scheinbar Unmögliche: Sie erzeugten ein stabiles Plasma mit der zehnfachen Dichte des Greenwald-Limits.Der Durchbruch gelang den Forschern am Madison Symmetric Torus (MST), einem speziellen Fusionsreaktor. Im Gegensatz zu herkömmlichen Tokamaks besitzt der MST einen dickeren, hochleitenden Metallring und ein einzigartiges Magnetfeld. Diese Eigenschaften ermöglichen offenbar einen stabileren Betrieb bei höheren Plasmadichten.Interessanterweise war das Ziel der Experimente ursprünglich ein anderes: "Meine Aufgabe war es, Möglichkeiten zu finden, das Plasma instabil werden zu lassen", berichtet Hurst. "Ich habe es versucht, und ich fand heraus, dass es in vielen Fällen einfach nicht instabil wird. Das war überraschend."Die Wissenschaftler gingen systematisch vor:Trotz der extremen Bedingungen blieb das Plasma stabil - ein Ergebnis, das die Forscher selbst überraschte.Obwohl die Ergebnisse vielversprechend klingen, mahnen die Wissenschaftler zur Vorsicht. "Unsere Ergebnisse wurden in einem Plasma mit niedrigem Magnetfeld und niedriger Temperatur erzielt, das nicht zur Fusionsenergieerzeugung fähig ist", betont Hurst. "Trotzdem waren wir die Ersten, die das geschafft haben, und man muss irgendwo anfangen."Die Forscher suchen nun nach Erklärungen für ihre unerwarteten Resultate. Eine Rolle könnten die dickere Wand des MST und die höheren Spannungen spielen, die zum Betrieb nötig sind. Ob sich die Erkenntnisse direkt auf Großprojekte wie den ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) übertragen lassen, bleibt abzuwarten.Trotz der Einschränkungen könnten die Ergebnisse weitreichende Folgen haben. "Zukünftige Tokamak-Reaktoren werden wahrscheinlich nahe oder oberhalb der Greenwald-Grenze betrieben werden müssen", erklärt Hurst. "Wenn wir die Dichtegrenze und die zugrunde liegende Physik besser verstehen, können wir vielleicht etwas gegen diese Limitierung unternehmen."Das Team plant, die Untersuchungen fortzusetzen. Sie hoffen, dass ihre Erkenntnisse dazu beitragen können, leistungsfähigere Fusionsanlagen bei den höheren Dichten zu betreiben, die für ihren Erfolg nötig sind. Ob dieser Durchbruch tatsächlich den Weg zur kommerziellen Fusionsenergie ebnet, wird sich in den kommenden Jahren zeigen.