Samsung vermarktet sein Klapp-Smartphone am liebsten mit jungen und hippen Menschen, die Selfies machen und sich bei coolen Aktivi­tä­ten filmen. Eine andere und nicht ganz so hippe Zielgruppe sind Poli­zisten, denn sie sollen das Gerät künftig auch als Bodycam verwenden.

Samsung

Bodycam und Smartphone in einem

Bodycams sind in den USA mittlerweile bei vielen Polizeibeamten Standard, sie sollen die Ordnungshüter nicht nur überwachen, sondern auch dafür sorgen, dass diese in Zweifelsfällen entlastet werden. Das Ganze ist natürlich auch ein interessanter Markt für die Anbieter von Hardware und Samsung hat diesen nun für sich entdeckt.Denn der koreanische Hersteller schreibt in einer Mitteilung mit dem Titel "Samsung-Technologie hilft den Polizeibehörden, die Sicherheit der Öffentlichkeit zu schützen", dass man mit zwei Polizeidienststellen ein Pilotprogramm durchgeführt habe, bei dem das Z Flip in die tägliche Arbeit integriert wurde.Die Beamten wurden mit Galaxy Z Flip-Smartphones ausgestattet, diese sollten den Polizisten helfen, "ihre Arbeit auf verschiedene Weise effizienter zu gestalten". Dazu gehörte auch die Verwendung als Bodycam. Es war das erste Mal, dass die Polizei ein faltbares Gerät auf diese Weise eingesetzt hat, so Samsung.Laut dem koreanischen Hersteller wurde das Projekt mit Erfolg abgeschlossen, demnach hätten sich die Geräte in diesem Szenario als effektiv erweisen. Das Unternehmen teilte mit, dass die Phones unter anderem wegen ihres einzigartigen Formfaktors, der ein leichtes, kompaktes Design ermöglicht, ausgewählt wurden. Um die Funktionalität für diesen Zweck zu optimieren, arbeitete Samsung mit Visual Labs zusammen, dieses Unternehmen hat sich auf Bodycams spezialisiert.Als Beispiele für den Einsatz nannte Samsung die Umfunktionierung des externen Lautstärke-Buttons für die dringende Aktivieren der Aufnahme. Wenn sich der Beamte in einer Verfolgung befindet, kann das Smartphone auch über die Geschwindigkeit aktiviert werden, das geschieht u. a. über das Einschalten des Blaulichts. Freilich fungiert das Galaxy Z Flip auch als klassisches Mobilgerät, man kann damit Szenen des Verbrechens fotografieren oder auch Gespräche mit Zeugen aufnehmen. Auch die Positionsbestimmung per GPS sei von großem Nutzen gewesen, so Samsung.