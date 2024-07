Ex-Microsoft-Chef Steve Ballmer startet Videoserie mit Fakten zur Wahl

Fakten, nichts als Fakten: Das ist die Zielsetzung von Steve Ballmer . Der Ex-Microsoft-CEO hat bereits vor Jahren eine Seite gestartet, auf der er Fakten zu den USA präsentiert - auf deren Basis sollen sich Wähler ihre Meinung bilden. Nun kommt eine Serie an Videos dazu.

Fakten statt Desinformation

Steve Ballmer stellt seine neue Videoserie "Just the Facts" vor

Zusammenfassung Steve Ballmer, Ex-Microsoft-CEO, betreibt die Fakten-Website USAFacts

Ballmer startete USAFacts 2017 zur Darstellung objektiver US-Fakten

USAFacts nutzt Daten aus über 70 Regierungsquellen für Transparenz

Neue Videoserie von Ballmer erklärt Fakten vor der Präsidentschaftswahl

Die Videoserie umfasst Themen wie Bundesbudget und Einwanderung

Erste Folgen der Serie sind online und im TV bei Fox zu sehen

Ballmer finanziert USAFacts allein und tritt nicht politisch an

Am 5. November 2024 wählen die Vereinigten Staaten einen neuen Präsidenten bzw. eine Präsidentin. Denn antreten werden an diesem Tag Donald Trump und mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die aktuelle Vizepräsidentin Kamala Harris. Der Wahlkampf ist allerdings schon jetzt gehässig und voller Lügen, dafür verantwortlich ist natürlich in erster Linie der republikanische Herausforderer und Ex-Präsident Trump.Steve Ballmer will indes die Fakten für sich sprechen lassen und hat bereits 2017 eine Seite mit dem Namen USAFacts gestartet. Diese will - ohne politischen Einschlag - die Fakten zur politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Realität des Landes liefern, diese wiederum sollen die Basis für eine informierte Entscheidung an der Wahlurne bilden.Basis für die politisch unabhängige Seite sind Daten aus mehr als 70 Regierungsquellen. USAFacts will die teilweise komplizierten Fakten und Daten auch möglichst verständlich erklären. "Wir sind ein Team von Berufsforschern, Datenanalysten, Statistikern und Kommunikationsexperten. Wir spüren Regierungskennzahlen in digitalen Berichten oder gelegentlichen Anfragen nach dem Informationsfreiheitsgesetz auf. Wir standardisieren die Zahlen, konsultieren Designer, um klare Grafiken zu entwerfen und verfeinern unsere Berichte, damit wir die Fakten ohne Floskeln und Jargon weitergeben", so die Selbstbeschreibung der Seite.Ihr alleiniger Geldgeber ist Steve Ballmer, der Ex-Microsoft-CEO , dieser startet nun im Vorfeld der nächsten Präsidentschaftswahl eine neue Videoserie, in der er selbst Fakten präsentiert: "Keine Sorge, ich kandidiere nicht für ein Amt", sagt Ballmer im Ankündigungsvideo. "Je mehr wir wissen, desto bessere Wähler können wir sein. Ich werde euch also die Fakten auf den Tisch legen, und ihr könnt euch selbst eine Meinung bilden."Die ersten beiden Folgen zu den Themen Bundesbudget und Einwanderungssystem sind über die Webseite bereits abrufbar, sie sollen allerdings auch im Fernsehen bei Fox ausgestrahlt werden.