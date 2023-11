Microsoft-Höhenflug katapultiert Steve Ballmer an Nr. 5 der Reichen

Steve Ballmer war viele Jahre lang die Nummer 2 bei Microsoft, nach dem Abgang von Bill Gates führte er von 2000 bis 2014 den Redmonder Konzern dann auch an. Seine Zeit als CEO war durchaus ein Auf und Ab, finanziell hat sich die Sache für Ballmer aber mehr als gelohnt.

Hinter Musk, Arnaud, Bezos und Gates

Zusammenfassung Steve Ballmer war von 2000 bis 2014 CEO von Microsoft.

Laut "Billionaires Index" ist er nun fünftreichste Person der Welt.

Sein Gesamtvermögen beträgt 117 Milliarden Dollar.

Sein Vermögen besteht hauptsächlich aus Microsoft-Aktien).

Ballmer einzige Person in den Top-10, der kein Unternehmen (mit)gegründet hat.

Die reichsten Personen vor ihm sind Gates, Bezos, Arnault und Musk.

Denn CNN berichtet aktuell unter Berufung auf den Bloomberg Billionaires Index , dass der Microsoft-Mitarbeiter Nummer 24 und langjährige Chief Executive Officer des Software-Konzerns zur fünftreichsten Person des Planeten aufgestiegen ist.Ballmer kommt derzeit auf ein Gesamtvermögen von 117 Milliarden Dollar und liegt damit einen Platz hinter seinem ehemaligen Chef Bill Gates. Der Co-Gründer von Microsoft hat laut der Liste ein Vermögen von 122 Milliarden Dollar, man muss hier aber natürlich anmerken, dass Gates sein Geld seit vielen Jahren "verschenkt" bzw. in karitative Projekte steckt.Seit Beginn des Jahres 2023 konnte Ballmer seinen Besitz um mehr als 30 Milliarden Dollar steigern. Viel musste der ehemalige Manager dafür aber nicht tun, denn sein Vermögen besteht zum Großteil aus Microsoft-Aktien, der 67-Jährige besitzt einen rund vierprozentigen Anteil am Redmonder Konzern. Seine Top-10-Position ist übrigens durchaus einzigartig, denn Ballmer ist die einzige Person in der Liste der wohlhabendsten Menschen, der kein Unternehmen (mit)gegründet hat.Vor Steve Ballmer, der in seinem Ruhestand vor allem als Besitzer des NBA-Klubs Los Angeles Clippers auffällt, befinden sich neben Gates noch Jeff Bezos (156 Milliarden Dollar), Bernard Arnault (157 Milliarden Dollar) und an erster Stelle Elon Musk mit 195 Milliarden Dollar. Hinter Ballmer kommen Larry Ellison, Warren Buffett, Larry Page, Mark Zuckerberg und Sergey Brin.Wie Ballmer können die meisten in dieser Liste ihr Vermögen nicht unbedingt stark beeinflussen, da in die Rechnung die Aktien einfließen, die sie besitzen. Bei Steve Ballmer hängt sein Höhenflug mit jenem der Microsoft-Aktie zusammen, denn diese hat seit Jahresbeginn um rund 41 Prozent an Wert zugelegt.