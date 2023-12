Microsofts Ex-CEO Ballmer kassiert eine Milliarde Dollar fürs Nichtstun

Die Finanzwelt feiert den aktuellen Microsoft-Chef Satya Nadella für seine Fähigkeit, den Aktienkurs des US-Softwarekonzerns immer weiter steigen zu lassen. Sein im Vergleich deutlich weniger erfolgreicher Vorgänger Steve Ballmer profitiert davon besonders.

Ausgerechnet Steve Ballmer verdient am aktuellen Erfolg von Microsoft kräftig mit. Der Softwaregigant dürfte laut CNN Business in diesem Jahr eine besonders hohe Dividende an seine Aktionäre ausschütten, was zur Folge hat, dass Ex-CEO Ballmer wohl allein 2023 rund eine Milliarde Dollar mit seinen Microsoft-Aktien verdienen wird.Möglich wird dies, weil Ballmer laut den letzten bekannten Daten aus dem Jahr 2014 noch immer 333,2 Millionen Aktien des Unternehmens sein Eigen nennt. Damals meldete er dem Bericht zum letzten Mal genauere Angaben über seine Anteile - und hat seitdem zumindest offiziell keine Aktien von Microsoft mehr gekauft oder verkauft. Insgesamt hält Ballmer wohl rund vier Prozent der Anteile von Microsoft und ist damit der größte individuelle Anteilseigner.Setzt man diese Zahl von Aktien an, wird Ballmer somit im laufenden Geschäftsjahr 2024 knapp eine Milliarde Dollar kassieren - nur weil er Microsoft-Aktien besitzt. Voraussetzung ist, dass Microsofts Chefetage an der aktuell geplanten Dividende von 75 Cent pro Aktie im dritten Quartal des Geschäftsjahres oder drei Dollar für das gesamte Geschäftsjahr festhält, was aktuell als sehr wahrscheinlich gilt.Letztlich verdient wohl nicht nur Ballmer hervorragend an der von Microsoft ausgeschütteten Dividende. Auch die Steuerbehörden der USA kassieren kräftig, denn Ballmer muss 20 Prozent seiner Einnahmen aus der Dividende an den Staat abführen. Letztlich streicht die US-Steuerbehörde somit 200 Millionen Dollar allein aus der an Ballmer gezahlten Dividende der Microsoft-Aktie ein.Microsofts Aktie befindet sich nach wie vor auf einem Höhenflug , den man vor allem dem Umstand zu verdanken hat, dass es Satya Nadella gelungen ist, das Unternehmen als führende Kraft hinter dem aktuellen KI-Trend zu positionieren. CNN Business zeichnete Nadella deshalb jüngst auch als "CEO des Jahres" aus.