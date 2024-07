Künstliche Intelligenz gilt als Zukunftstechnologie, doch Verbraucher reagieren skeptisch. Eine neue Studie zeigt: Die explizite Erwähnung von KI in Produktbeschreibungen senkt die Kaufbereitschaft deutlich. Was steckt hinter diesem überraschenden Trend?

Weniger ist mehr - zumindest bei KI-Werbung

Skeptisch bei risikobehafteten Produkten

Emotionales Vertrauen als Schlüsselfaktor

Was Unternehmen daraus lernen können

Einschränkungen und Ausblick

Der Begriff Künstliche Intelligenz ist in aller Munde und wird von vielen Unternehmen als Verkaufsargument genutzt. Doch eine aktuelle Studie der Washington State University (WSU) kommt zu einem überraschenden Ergebnis. Die explizite Erwähnung von KI in Produktbeschreibungen senkt die Kaufbereitschaft der Kunden signifikant.Die Forscher um Mesut Cicek, klinischer Assistenzprofessor für Marketing an der WSU, befragten über 1.000 US-Amerikaner zu ihrem Kaufverhalten. In mehreren Experimenten präsentierten sie den Teilnehmern identische Pro­dukt­be­schrei­bun­gen - mit einem entscheidenden Unterschied: Bei einer Gruppe wurde der Begriff "Künstliche Intelligenz" explizit erwähnt, bei der anderen nicht.Das Ergebnis war eindeutig: Produkte, die als KI-gestützt beschrieben wurden, waren durchweg weniger beliebt. "Die Erwähnung von KI senkt das emotionale Vertrauen, was wiederum die Kaufabsicht verringert", erklärt Studienleiter Cicek. Diesen Effekt beobachteten die Forscher über acht verschiedene Produkt- und Dienstleistungskategorien hinweg.Besonders ausgeprägt war die negative Reaktion auf KI-Erwähnungen bei sogenannten "Hochrisiko-Produkten". Darunter fallen teure Elektronik, medizinische Geräte oder Finanzdienstleistungen - also Bereiche, in denen Fehlentscheidungen potenziell gravierende Folgen haben können."Bei solchen Produkten macht die Erwähnung von KI die Verbraucher noch vorsichtiger und senkt die Kaufwahrscheinlichkeit", so Cicek. Offenbar weckt der Begriff bei vielen Menschen Unsicherheit und Misstrauen, gerade wenn es um sensible oder kostspielige Anschaffungen geht.Die Studie, die im renommierten Journal of Hospitality Marketing & Management veröffentlicht wurde, identifiziert das emotionale Vertrauen als entscheidenden Faktor. Demnach führt die explizite Erwähnung von KI dazu, dass Verbraucher dem Produkt weniger vertrauen - was sich direkt auf die Kaufabsicht auswirkt.Interessanterweise zeigte sich dieser Effekt unabhängig von den tatsächlichen Produkteigenschaften. In einem Experiment präsentierten die Forscher identische Beschreibungen eines Smart-TVs . Allein die Erwähnung von KI in einer der Versionen reichte aus, um die Kaufbereitschaft zu senken.Für Unternehmen und Marketingexperten liefert die Studie wertvolle Erkenntnisse. "Marketingverantwortliche sollten sorgfältig abwägen, wie sie KI in ihren Produktbeschreibungen präsentieren", rät Cicek. Statt KI als Schlagwort zu betonen, empfiehlt er, sich auf konkrete Eigenschaften und Vorteile zu konzentrieren.Besonders bei risikobehafteten Produkten oder Dienstleistungen sollten Unternehmen vorsichtig sein. Hier könnte es sich lohnen, Strategien zu entwickeln, um das emotionale Vertrauen der Verbraucher zu stärken, anstatt mit KI-Buzzwords zu werben.Die Ergebnisse werfen auch grundsätzliche Fragen zum Umgang mit neuen Technologien auf. Offenbar gibt es eine Diskrepanz zwischen dem technologischen Fortschritt und der Akzeptanz in der Bevölkerung. Unternehmen stehen vor der Herausforderung, die Vorteile von KI zu vermitteln, ohne Ängste oder Misstrauen zu schüren.Es ist wichtig anzumerken, dass die Studie sich auf den US-amerikanischen Markt konzentriert. Ob sich die Ergebnisse eins zu eins auf andere Länder und Kulturen übertragen lassen, bleibt offen. Zudem könnte sich die Einstellung zu KI mit zunehmender Verbreitung und Gewöhnung an die Technologie ändern.Für die Zukunft wäre es spannend zu untersuchen, wie sich die Einstellung zu KI über die Zeit verändert. Möglicherweise gewöhnen sich Verbraucher tatsächlich mit zunehmender Erfahrung an KI-gestützte Produkte, was die negative Wirkung abschwächen könnte. Auch kulturelle Unterschiede in der Wahrnehmung von KI wären ein interessanter Ansatzpunkt für weitere Forschung.