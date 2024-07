OpenAI startet nächste Woche den Alpha-Rollout des neuen Sprachmodus für ChatGPT . Dieser neue Modus wird es Nutzern ermöglichen, mit ChatGPT per Sprache zu interagieren. Der Zugang wird zunächst nur für Plus-Abonnenten verfügbar sein.

Start in die Alpha-Testphase beginnt

Was kann der Sprachmodus von ChatGPT

So bekommst du den Sprachmodus

1. Plus-Abonnement abschließen Besuche die offizielle ChatGPT-Website.

Melde dich mit deinem Konto an oder erstelle ein neues.

Wähle das Plus-Abonnement und folge den Anweisungen, um den Bezahlvorgang abzuschließen.

2. Warten auf den Alpha-Rollout OpenAI wird nächste Woche mit dem Alpha-Rollout für eine kleine Gruppe von Plus-Abonnenten beginnen.

Es gibt keine spezifischen Anmeldemöglichkeiten für den Alpha-Zugang, die Nutzer werden zufällig aus dem Pool der Plus-Abonnenten ausgewählt.

3. Regelmäßige Updates prüfen Folge den offiziellen OpenAI-Kanälen auf X (ehemals Twitter) und anderen sozialen Medien, um aktuelle Informationen zu erhalten.

Achte auf E-Mails von OpenAI, die dich über deinen Zugang informieren könnten.

4. Feedback geben Wenn du ausgewählt wurdest, nutze die Gelegenheit, um Feedback an OpenAI zu geben und die Entwicklung des Sprachmodus zu unterstützen.

5. Herbst-Release abwarten Falls du nicht in der ersten Welle ausgewählt wirst, keine Sorge. OpenAI plant, den Zugang bis Herbst auf alle Plus-Nutzer auszuweiten.



Zusammenfassung OpenAI führt nächsten Woche den Sprachmodus für ChatGPT ein

Zugang zunächst nur für ChatGPT Plus-Abonnenten verfügbar

Start war ursprünglich für Ende Juni geplant, wurde jedoch verschoben

Verschiebung aufgrund der Sicherstellung aller Qualitätsstandards

Erste Tests erfolgen mit einer kleinen Nutzergruppe

Breiterer Zugang für alle Plus-Nutzer ist für den Herbst geplant

Plus-Abonnenten zahlen 20 Dollar pro Monat für den erweiterten Zugang

OpenAI hat in den letzten Tagen einige spannende Ankündigungen gemacht und der Sprachmodus ist sicherlich eine der aufregendsten Neuheiten. Ursprünglich war geplant, den Sprachmodus für erste ChatGPT Plus-Nutzer bis Ende Juni einzuführen. Doch Ende Juni blies man den Start ab, ohne viele Details zu nennen Es hieß lediglich, dass man sicherstellen will, dass alle Qualitätsstandards erfüllt werden. Nun ist es nächste Woche so weit: Der Sprachmodus von ChatGPT steht wieder auf die Liste der in Kürze startenden Funktions-Updates. Wir haben uns die Voraussetzungen für das Update angeschaut und geben nun Tipps, wie ihr schnell dazu kommen könnt, den Sprachmodus auszuprobieren.Denn laut OpenAI wird zunächst nur mit einer kleinen Gruppe von Nutzern getestet. OpenAI hat aber versprochen, den Zugang im Herbst auf alle Plus-Nutzer auszuweiten. Das heißt also, wer 20 Dollar (rund 18 Euro) monatlich bezahlt, wird spätestens bis zum Herbst das Update erhalten.Der neue Sprachmodus für das generatives KI-Modell ChatGPT hatte in der Ankündigung vor allem durch einen ungeheuren Realismus in Stimm-Imitation und Tonfall gezeigt. Damit soll es möglich sein, sich mit ChatGPT "zu unterhalten". Der Sprachmodus von ChatGPT stellt eine bedeutende Erweiterung der bisherigen Funktionen dar.Er ermöglicht eine natürlichere und interaktivere Nutzung des KI-Tools, was besonders für Nutzer mit besonderen Bedürfnissen oder für diejenigen, die einfach eine freihändige Interaktion bevorzugen, von Vorteil ist. Diese Innovation könnte die Art und Weise, wie wir mit KI-Systemen interagieren, grundlegend verändern. Wir haben uns einmal die Voraussetzungen angeschaut, denn nicht jeder Nutzer wird den Sprachmodus erhalten :