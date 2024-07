KI-Klone auf Instagram: Meta erstellt euren digitalen Zwilling

Instagram öffnet die Tore zur KI-Welt: Mit AI Studio können Nutzer bald eigene Chatbots erstellen. Von digitalen Zwillingen bis zu thematischen Experten - die Möglichkeiten sind vielfältig. Doch was bedeutet das für die Zukunft der Kommunikation auf der Plattform?

Persönliche Assistenten und thematischen Experten

Technologie und Anpassungsmöglichkeiten

Persönlichkeit und Interessen definieren

Themen festlegen, die der Bot behandeln oder vermeiden soll

Links und Ressourcen hinterlegen, die der Bot teilen kann

Interaktionsgrenzen setzen (z.B. welche Accounts der Bot ansprechen darf)

Potenzial und Herausforderungen

KI-Profile werden klar als solche gekennzeichnet

Nutzer können Themen definieren, die ihr Bot nicht behandeln soll

Es gibt Einschränkungen bei der Darstellung realer Personen oder kontroverser Figuren

Erste Anwendungsbeispiele

"Eat Like You Live There!": Ein von Chefkoch Marc Murphy erstellter Bot, der personalisierte Tipps für lokale Essgewohnheiten auf Reisen gibt.

"What Lens Bro": Ein von Fotograf Angel Barclay entwickelter KI-Assistent, der Ratschläge zur Wahl der perfekten Kameralinse gibt.

"Flip Pawsitive Affirmation Dog": Ein von Schauspieler und Tieraktivist Rocky Kanaka kreierter KI-Hund, der maßgeschneiderte positive Bestätigungen gibt.

Blick in die Zukunft

Verfügbarkeit und Ausblick

Zusammenfassung Instagram-Nutzer in den USA können bald eigene KI-Chatbots erstellen

Digitale Zwillinge und thematische Expertenbots sind möglich

Chatbots basieren auf Metas Llama 3.1 Sprachmodell

Anpassung über ai.meta.com/ai-studio oder Instagram-App

Mark Zuckerberg sieht Chatbots als Unterhaltungs- und Unterstützungstools

KI-Profile werden als solche gekennzeichnet, mit Themen- und Interaktionsgrenzen

Beispiele für KI-Charaktere von Prominenten bereits vorgestellt

Meta, der Mutterkonzern von Instagram, Facebook und WhatsApp, hat eine neue Funktion angekündigt , die die Art und Weise, wie wir auf sozialen Plattformen kommunizieren, grundlegend verändern könnte. Mit dem neuen Tool "AI Studio" sollen Nutzer in den USA bald in der Lage sein, ihre eigenen KI-gestützten Chatbots zu erstellen und diese auf ihren Profilen zu integrieren.Die Möglichkeiten, die AI Studio bietet, sind vielfältig. Kreative und Unternehmer können quasi digitale Zwillinge von sich selbst erschaffen, die mit ihren Followern interagieren. Diese KI-Versionen können Fragen beantworten, auf Kommentare reagieren und sogar in direkten Chats kommunizieren.Weiterhin können Nutzer auch thematisch fokussierte Bots erstellen, etwa ein virtueller Experte für Mixed Martial Arts, ein kulinarischer Ratgeber oder ein Haustier-Guru - so die Beispiele von Meta.Die KI-Chatbots basieren auf Metas neuester Version des Large Language Models Llama 3.1. Nutzer können ihre Bots anhand verschiedener Parameter anpassen:Für Instagram-Nutzer besteht sogar die Möglichkeit, ihre bestehenden Inhalte als Grundlage für die Persönlichkeit ihres Bots zu verwenden. Die Anpassung kann entweder über die Webseite ai.meta.com/ai-studio oder direkt in der Instagram-App erfolgen.Meta-CEO Mark Zuckerberg sieht in den personalisierten Chatbots großes Potenzial. Sie könnten nicht nur zur Unterhaltung dienen, sondern auch als persönliche Unterstützungstools fungieren. So könnte man etwa Gespräche simulieren, um sich auf schwierige Situationen wie Gehaltsverhandlungen vorzubereiten.Doch die neue Technologie birgt auch Risiken. Meta ist sich der Problematik bewusst und hat einige Vorsichtsmaßnahmen getroffen:Trotz dieser Vorkehrungen bleibt die Frage, wie zuverlässig die Kontrolle über die generierten Inhalte sein wird. Schließlich handelt es sich um generative KI, die bekanntermaßen unvorhersehbare Ergebnisse liefern kann.Meta hat bereits einige Beispiele für KI-Charaktere vorgestellt, die von bekannten Persönlichkeiten erstellt wurden:Auch Influencer wie Chris Ashley, Violet Benson, Don Allen und Kane Kallaway haben bereits ihre eigenen KI-Versionen erstellt.Mit AI Studio positioniert sich Meta in einem aufstrebenden Markt. Unternehmen wie Character AI haben bereits gezeigt, dass es eine Nachfrage nach per­so­na­li­sier­ba­ren Chatbots gibt. Die Integration dieser Technologie in eine der weltweit größten Social-Media-Plattformen könnte jedoch eine neue Dimension eröffnen.Es bleibt abzuwarten, wie Nutzer und Creator diese neuen Möglichkeiten annehmen werden. Werden KI-Assistenten bald zum Standard auf Instagram-Profilen? Und wie wird sich die Dynamik zwischen menschlichen Nutzern und KI-Bots entwickeln?AI Studio wird zunächst für Instagram-Nutzer mit Business-Accounts in den USA verfügbar sein. In den kommenden Wochen soll das Tool dann allen Meta-Nutzern in den USA zugänglich gemacht werden. Eine globale Einführung ist zu erwarten, wurde aber bisher nicht offiziell angekündigt.