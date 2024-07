Forscher haben eine mögliche Diamantschicht im Inneren des Merkurs entdeckt. Neue NASA-Analysen deuten auf eine bis zu 16 km dicke Schicht an der Kern-Mantel-Grenze hin. Die Entdeckung könnte das ungewöhnlich starke Magnetfeld des Planeten erklären.

Merkurs Besonderheiten

Von Grafit zu Diamant

Angesichts der neuen Schätzung des Drucks an der Mantel-Kern-Grenze und der Tatsache, dass der Merkur ein kohlenstoffreicher Planet ist, gehen wir davon aus, dass das kohlenstoffhaltige Mineral, das sich an der Grenzfläche zwischen Mantel und Kern bilden würde, Diamant und nicht Grafit ist. Olivier Namur, KU Leuven via Space.com

Entstehung der Diamantschicht

Der Kohlenstoff aus dem geschmolzenen Kern wird beim Abkühlen übersättigt, bildet Diamant und schwebt zur Kern-Mantel-Grenze. Die hohe Wärmeleitfähigkeit des Diamanten trägt dazu bei, dass die Wärme effektiv vom Kern in den Mantel übertragen wird. Yanhao Lin, HPSTAR Beijing via Phys.org

Bedeutung für das Magnetfeld des Merkur

Experimentelle Herausforderungen

Auswirkungen auf die Planetenforschung

Der Merkur, kleinster und sonnennächster Planet unseres Sonnensystems, birgt möglicherweise einen faszinierenden Schatz in seinem Inneren. Wissenschaftler haben basierend auf Daten der NASA-Raumsonde Messenger (Mercury Surface, Space Environment, Geochemistry and Ranging) Hinweise auf eine bis zu 16 Kilometer dicke Diamantschicht an der Grenze zwischen Kern und Mantel des Planeten gefunden.Die Studie, die kürzlich in der Fachzeitschrift Nature Communications veröffentlicht wurde, wirft neues Licht auf die innere Struktur des Merkur und könnte einige seiner rätselhaften Eigenschaften erklären.Das Forschungsteam um Yanhao Lin vom Center for High Pressure Science and Technology Advanced Research in Beijing und Olivier Namur von der KU Leuven in Belgien kombinierte Laborexperimente unter Hochdruck und hoher Temperatur mit ther­mo­dy­na­mi­schen Modellen, um die Bedingungen im Inneren des Merkur nachzustellen.Wissenschaftler hat der Merkur schon lange vor Rätsel gestellt. Seine auffallend dunkle Oberfläche, der ungewöhnlich dichte Kern und das vorzeitige Ende seiner vulkanischen Ära sind nur einige der Besonderheiten, die den Planeten von anderen Himmelskörpern im Sonnensystem unterscheiden.Die Messenger-Mission, die von 2011 bis 2015 den Merkur umkreiste, lieferte wichtige Daten über die Geologie und das Magnetfeld des Planeten. Dabei entdeckte die Sonde auch Grafit-Vorkommen auf der Oberfläche des Merkur. Diese Entdeckung führte zu der Annahme, dass der Planet in seiner frühen Geschichte einen kohlenstoffreichen Magma-Ozean besaß.Bislang ging man davon aus, dass die kohlenstoffhaltige Schicht an der Kern-Mantel-Grenze des Merkur aus Grafit besteht. Die neue Studie legt jedoch nahe, dass unter den dort herrschenden Druck- und Temperaturbedingungen Diamant die stabilere Form des Kohlenstoffs sein könnte.Die Forscher vermuten, dass die Diamantschicht durch zwei Prozesse entstanden sein könnte. Zum einen könnte sie sich direkt bei der Kristallisation des Magma-Ozeans gebildet haben, was allerdings nur zu einer sehr dünnen Schicht geführt hätte. Der Hauptmechanismus war vermutlich die Kristallisation des metallischen Kerns des Merkur.Als der Merkur vor etwa 4,5 Milliarden Jahren entstand, war sein Kern vollständig flüssig und kristallisierte im Laufe der Zeit aus. Dabei reicherte sich das flüssige Kernmaterial mit Kohlenstoff an, bis ein Sättigungspunkt erreicht wurde und sich Diamanten bildeten. Da Diamanten weniger dicht sind als das Kernmaterial, stiegen sie auf und sammelten sich an der Grenze zwischen Kern und Mantel.Die Entdeckung könnte auch erklären, warum das Magnetfeld des Merkur für seine Größe ungewöhnlich stark ist. Lin führt aus: "Dies führt zu einer Temperaturschichtung und Konvektionsänderung im flüssigen äußeren Kern des Merkur und beeinflusst somit die Erzeugung seines Magnetfelds."Die effektive Wärmeübertragung durch die Diamantschicht könnte auch erklären, warum die vulkanische Phase des Merkur bereits vor etwa 3,5 Milliarden Jahren endete - viel früher als bei anderen terrestrischen Planeten. "Dies muss bedeuten, dass der Planet rasch abkühlte", erklärt Namur.Um die extremen Bedingungen im Inneren des Merkur nachzustellen, mussten die Forscher innovative Methoden entwickeln. "Im Labor versuchen wir, die extremen Drücke und Temperaturen im Inneren eines Planeten nachzuahmen. Das ist manchmal eine große Herausforderung; man muss die Geräte an die eigenen Bedürfnisse anpassen. Die Versuchsaufbauten müssen sehr präzise sein, um diese Bedingungen zu simulieren", erläutert Lin.Die Wissenschaftler verwendeten eine Großvolumenpresse, um Drücke von über sieben Gigapascal zu erzeugen - das entspricht etwa dem Siebenfachen des Drucks am tiefsten Punkt des Marianengrabens. Dabei erhitzten sie synthetisches Silikatmaterial, das die Zusammensetzung des Merkurmantels simulieren sollte, auf Temperaturen von bis zu 2177 Grad Celsius.Die Erkenntnisse der Studie könnten auch für das Verständnis anderer Ge­steins­pla­ne­ten relevant sein. "Die Prozesse, die zur Bildung einer Dia­mant­schicht auf dem Merkur geführt haben, könnten auch auf anderen Planeten stattgefunden haben und ähnliche Signaturen hinterlassen haben", so Lin.Die Forschung wirft auch neues Licht auf die Rolle von Kohlenstoff bei der Bildung von Planeten und könnte wichtige Implikationen für das Verständnis koh­len­stoff­rei­cher Exoplaneten haben. Die Entdeckung unterstreicht die Bedeutung von Kohlenstoff in der planetaren Entwicklung und könnte helfen, die Bildung und Struktur von Planeten in anderen Sonnensystemen besser zu verstehen.Nun hofft man, mithilfe der BepiColombo-Mission, einer gemeinsamen Mission der europäischen und japanischen Raumfahrtagenturen, die 2025 den Merkur erreichen soll, weitere Daten zu sammeln. Diese könnten dazu beitragen, das Verständnis der inneren Struktur und Evolution des Merkur weiter zu verfeinern."Wir warten gespannt auf die ersten Daten von BepiColombo, hoffentlich im Jahr 2026, um unser Verständnis der internen Struktur und Evolution des Merkur zu verfeinern", sagt Namur gegenüber Space.com.Die Entdeckung der möglichen Diamantschicht im Merkur zeigt einmal mehr, wie faszinierend und voller Überraschungen unser Sonnensystem ist. Sie unterstreicht auch die Bedeutung von Raumfahrtmissionen und innovativen Forschungsmethoden für unser Verständnis der kosmischen Nachbarschaft.