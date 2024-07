Sky Stream kommt: Deutschland-Start und Preise stehen fest

Der Pay-TV-Anbieter Sky macht mit der Sky Stream Box beliebtem TV-Zubehör wie dem Amazon Fire TV Stick oder dem Waipu.tv 4K Stick Konkurrenz. Die neue Set-Top-Box soll eigene Kanäle, Free-TV-Sender und Streaming-Apps auf einer Oberfläche kombinieren.

Sky

HD-Sender und Apps unter einem Dach

Sky Stream wird das Entertainment-Erlebnis für unsere Kunden nachhaltig verändern - es wird einfacher, intuitiver und übersichtlicher als je zuvor. Der Start von Sky Stream ist gleichzeitig ein maßgeblicher Meilenstein für Sky Deutschland und ein langfristiges Investment in den deutschen Markt, das entscheidend zu unserem Wachstum beitragen wird. Barny Mills, CEO von Sky Deutschland

Preise und Verfügbarkeit

Nachdem der Pay-TV-Anbieter mit den Sky Q Receivern für Kabel- und Sa­tel­li­ten­an­schlüs­se lange Zeit an klassischen Set-Top-Boxen mit Festplattenspeicher festgehalten hatte, versucht er nun mit der Sky Stream Box die Weichen für das Fernsehen über das Internet zu stellen.Zuvor konnte man bereits mit der Sky Q IPTV Box Free-TV-Sender und Pay-TV-Kanäle über das Internet empfangen, dagegen soll die neue Stream-Box alle TV-Inhalte auf einer Oberfläche aggregieren. Das bedeutet laut Sky: "Inhalte von Sky, Free-TV-Sender in HD, Apps und Inhalte von Streaming-Diensten".Über die verwendete Software und die verfügbaren Apps ist außer den Klassikern wie Netflix , Disney+, Prime Video, Apple TV+, RTL+ und Joyn wenig bekannt. Immerhin geht Sky technisch mehr ins Detail: Sky Stream verfügt laut Da­ten­blatt über Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 und einen Ethernet-Port mit nur 100 MB/s.Die Bild- und Tonausgabe erfolgt mit 3840 x 2160 Pixeln (4K UHD) und der Unterstützung von HDR 10, Dolby Vision, Dolby Atmos und HLG. Eine klassische Fernbedienung mit Sprachsteuerung und die neue Smart Search" mit einer Suchfunktion über alle Quellen (Apps, Sender und Mediatheken) sind ebenfalls mit an Bord.Sky Stream ist in Deutschland zunächst nur für Neukunden ab 31. Juli buchbar, der Start in Österreich folgt 2025. Die Streaming-Box inklusive Sky En­ter­tain­ment mit Netflix und Free-TV-Sendern in HD-Qualität kostet mindestens 15 Euro im Monat. Optional können die Premium-Pakete von Sky (Bundesliga, Sport, Cinema) hinzugebucht werden, die mit monatlich jeweils 10 oder 15 Euro zusätzlich zu Buche schlagen.