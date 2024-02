Aus acht mach fünf: Sky streicht seine Spielfilm-Kanäle zusammen

Sky kann man mittlerweile als Urgestein der deutschen TV-Landschaft bezeichnen, das einst Premiere genannte Unternehmen ist mit seinen linearen Abo-Sendern sowie seinem Sport-Angebot groß geworden. Doch Streaming macht Sky immer noch und immer mehr zu schaffen.

Man kann zwar nicht davon sprechen, dass der Streaming-Boom Sky Deutschland und andere Unternehmen des einst zu Rupert Murdochs News Corporation und mittlerweile zu Comcast gehörenden Gruppe überrascht hat, dennoch hat sich Sky mit diesem Geschäftsfeld lange schwer getan - und das gilt bis heute. Denn das früher als Sky Ticket bzw. Sky Online bekannte Angebot Wow spielt immer noch keine besonders große Rolle auf dem fragmentierten Streaming-Markt.Doch auch wenn Wow nicht so recht vorankommt: Dem klassischen Sky-Angebot geht es nicht besser, wenn nicht sogar schlechter. Das zeigt nun wohl auch ein Bericht des Medienmagazins DWDL . Denn Sky hat bestätigt, dass man das Senderportfolio im Film-Bereich reduziert.Ab dem 11. April wird Sky Deutschland nur noch Sky Cinema Premiere HD, Sky Cinema Classics HD, Sky Cinema Action HD, Sky Cinema Family HD und Sky Cinema Highlights HD im Angebot haben. Eingestellt werden hingegen Sky Cinema Thriller, Sky Cinema Fun und der +24-Kanal, der die Filme von Sky Cinema Premiere HD zeitverzögert ausgestrahlt hat.Begründet wurde dieser Schritt mit "einer stetig wachsenden On-Demand-Nutzung", außerdem verwies Sky auf den "gleichzeitigen Wunsch maßgeschneiderter Kuratierung". Sky weiter in PR-Sprech: "Dadurch erhält Sky Cinema ein thematisch geschärftes Sender-Profil, um die Lieblingsfilme noch schneller zu finden."Laut DWDL dürfte das aber vor allem eine Frage der Kosten sein, denn die freiwerdenden Kabel- und Satelliten-Frequenzen wird Sky werden zurückgegeben. Es ist wenig überraschend, dass sich das Unternehmen immer mehr auf Streaming konzentrieren will. Entsprfechend soll auch die auf Streaming ausgelegte Sky Q-Box funktionell ausgebaut und verbessert werden.