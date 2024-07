Mini-Wii: Modder schrumpft Nintendo-Konsole auf Spielkartengröße

Die sogenannte "Short Stack" von Modder loopj ist eine vollfunktionsfähige Miniatur-Version der Nintendo Wii. Sie sieht aus, als wäre sie in der Waschmaschine eingelaufen. Ihre Größe beträgt nicht einmal ein Zehntel des Originals.

loopj

Modder baut Mini-Version der Wii

Originalgetreue Optik

Kein Verzicht auf Funktionen

Zusammenfassung Nintendo Wii von 2006 war kompakter als PS3 und Xbox 360

Modder verkleinerte die Wii auf nur 7,4 % ihrer Originalgröße

Die "Short Stack" sieht aus wie eine Miniatur der originalen Wii

DVD-Laufwerk entfernt, Spiele laden über microSD-Karte

Blaues LED-Licht der Wii wurde auch in der Mini-Version integriert

GameCube-Controlleranschlüsse entfernt, Anschluss über Klinkenadapter

Mini-Wii ist voll funktionsfähig, inklusive Online-Fähigkeit und HDMI

Die Nintendo Wii von 2006 war gegenüber ihren Zeitgenossen der damaligen Konsolengeneration eher kompakt. Im Vergleich zu ihren großen und schweren Kontrahenten wie Sonys PlayStation 3 und Microsofts Xbox 360 war sie klein und leicht.Das hat den Modder James Smith aka loopj jetzt allerdings nicht davon abgehalten, die Konsole noch weiter zu schrumpfen. Und zwar deutlich. Bei seinem Projekt ging es ihm allerdings nicht nur darum, das Gerät so weit zu verkleinern wie irgend möglich. Smith wollte auch, dass seine Version der Wii möglichst genau so aussieht wie sein größeres Original. Eine echte Miniatur-Wii also.Dabei herausgekommen ist ein kleiner Kasten, den Smith die "Short Stack" nennt. Die sieht tatsächlich genau so aus, wie eine in der Waschmaschine eingelaufene Nintendo Wii. Die Größe der Short Stack beträgt dabei nur unglaubliche 7,4 Prozent der Original-Konsole. Sie passt somit in etwa 13,5 Mal in ihre große "Schwester".Dazu musste der Modder allerdings einige Anpassungen vornehmen. Eine der größten ist wohl die Entfernung des optischen DVD-Laufwerks. Spiele werden stattdessen über eine microSD-Karte geladen. Der Optik zuliebe besitzt aber auch die Miniatur-Version der Wii das charakteristische blaue LED-Licht, das sich beim Original um den Rand des Laufwerkeingangs zieht.Aus Platzgründen mussten außerdem die GameCube-Controlleranschlüsse weichen. Die Gamepads werden jetzt über speziell entworfene Adapter per Klinkenstecker mit der Konsole verbunden. Hätte der Fokus nicht auf einem originalgetreuen optischen Design gelegen, hätte die Konsole laut Modder sogar noch einmal um ein Drittel kleiner gebaut werden können.Trotz der äußerlichen Modifikationen ist die Konsole voll funktionstüchtig. Sie ist online-fähig, besitzt einen HDMI-Ausgang und unterstützt sogar das An- und Ausschalten über die originale Wii-Fernbedienung. Alle weiteren Einzelheiten zum Projekt lassen sich auf der dazugehörigen Github-Seite nachlesen.Nintendo hatte im Jahr 2012 gegen Ende des Lebenszyklus der Konsole selbst eine verkleinerte Version der Wii herausgebracht. Die war aber kaum kompakter oder leichter als das Original und ließ zudem noch Online-Funktionen und GameCube-Kompatibilität vermissen.