GPT-4o mini: OpenAIs neues KI-Modell spart Kosten bei mehr Leistung

OpenAI stellt GPT-4o mini vor: Ein kosten­günstig­eres und lei­stungs­fähigeres KI-Modell, das GPT-3.5 ablösen soll. Das multi­modale System verspricht verbesserte Effizienz für Entwickler und Unternehmen.

Kostengünstig und leistungsstark

Technische Details und Anwendungsmöglichkeiten

Sicherheit und Verfügbarkeit

Marktpositionierung und Ausblick

Zusammenfassung OpenAI präsentiert das neue Modell GPT-4o mini

Günstiger und leistungsfähiger als GPT-3

Kosten: 15 Cent pro Million Eingabetoken

Im MMLU-Benchmark erreicht es 82 Prozent

Kann Text und Bilder verarbeiten

Nutzt die neue Technik "Instruction Hierarchy"

Verfügbar für ChatGPT-Pläne Free, Plus und Team

OpenAI erweitert sein Portfolio an KI-Modellen und präsentiert mit GPT-4o mini eine kompaktere und deutlich günstigere Version seines Flaggschiff-Modells GPT-4o. Das neue Sprachmodell soll nicht nur kostengünstiger, sondern auch leistungsfähiger als sein Vorgänger GPT-3.5 Turbo sein, welches es in ChatGPT ersetzen wird.GPT-4o mini zeichnet sich vor allem durch sein Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Mit Kosten von 15 Cent pro Million Eingabetoken und 60 Cent pro Million Ausgabetoken ist es rund 60 Prozent günstiger als das bisherige GPT-3.5 Turbo Modell. Zum Vergleich: Das große GPT-4o kostet mit 5 Dollar pro Million Eingabe- und 15 Dollar pro Million Ausgabetoken mehr als das Dreißigfache.OpenAI verspricht trotz des niedrigeren Preises eine verbesserte Leistung. Im MMLU-Benchmark (Measuring Massive Multitask Language Understanding) für Allgemeinwissen und Sprachverständnis erreichte GPT-4o mini einen Wert von 82 Prozent, während GPT-3.5 auf 70 Prozent kam.Damit positioniert sich das neue Modell an der Spitze der kleineren KI-Modelle , auch wenn der Abstand zu Konkurrenzprodukten wie Claude 3 Haiku von Anthropic oder Gemini Flash von Google nicht allzu groß ausfällt.Als multimodales Modell kann GPT-4o mini sowohl Text als auch Bilder verarbeiten. OpenAI plant , in Zukunft weitere Modalitäten wie Video und Audio zu integrieren. Das Kontextfenster des Modells umfasst 128.000 Token, was eine achtfache Vergrößerung gegenüber GPT-3.5 Turbo darstellt. Bemerkenswert ist auch die Fähigkeit, bis zu 16.000 Ausgabetoken zu erzeugen - deutlich mehr als die meisten vergleichbaren Modelle.Ein weiterer Vorteil von GPT-4o mini ist seine Geschwindigkeit. Mit 166 Token pro Sekunde gehört es zu den schnellsten verfügbaren Sprachmodellen. Dies macht es besonders attraktiv für Anwendungen, die eine hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit erfordern. OpenAI gibt an , dass einige Unternehmen das Modell bereits erfolgreich einsetzen. Das Fintech-Startup Ramp nutzt GPT-4o mini beispielsweise, um Ausgabedaten aus hochgeladenen Belegen zu extrahieren. Der E-Mail-Client Superhuman setzt das Modell für Antwortvorschläge auf E-Mails ein.OpenAI führt mit GPT-4o mini auch eine neue Sicherheitstechnik ein: die sogenannte "Instruction Hierarchy". Diese Methode soll es Nutzern erschweren, vorgegebene Anweisungen oder Einschränkungen des Modells zu umgehen, indem bestimmte Anweisungen priorisiert werden.Laut OpenAI wurden bei der Entwicklung des Modells umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen implementiert, einschließlich der Filterung problematischer Inhalte während des Trainings und der Anwendung von Techniken wie Reinforcement Learning with Human Feedback (RLHF).Das neue Modell ist ab sofort für Nutzer der ChatGPT-Pläne Free, Plus und Team verfügbar. Unternehmen mit Enterprise-Verträgen erhalten in der kommenden Woche Zugriff. Entwickler, die weiterhin GPT-3.5 nutzen möchten, können dies vorerst noch über die API tun. OpenAI plant jedoch, GPT-3.5 zu einem späteren Zeitpunkt vollständig aus der API zu entfernen.Mit der Einführung von GPT-4o mini reagiert OpenAI auf den zunehmenden Wettbewerbsdruck im Bereich der KI-Sprachmodelle. Konkurrierende Unternehmen wie Anthropic und Google bieten bereits ähnliche Modelle an, teilweise zu günstigeren Konditionen.Durch die Kombination von verbesserter Leistung und niedrigeren Kosten versucht OpenAI, seine Marktposition zu stärken und gleichzeitig ein breiteres Spektrum an Entwicklern und Unternehmen anzusprechen.Die Einführung von GPT-4o mini unterstreicht den Trend zu effizienteren und kostengünstigeren KI-Modellen. Es bleibt abzuwarten, wie sich das neue Modell in der Praxis bewähren wird und welche innovativen Anwendungen Entwickler damit realisieren werden.