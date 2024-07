OnTrac: Dyson bringt ANC-Kopfhörer ohne Luftfilter, mit Wechsel-Dekor

Der eigentlich auf kleine elektrische Haushaltsgeräte spezialisierte Hersteller Dyson steigt nach der Blamage mit seiner Kombination aus Luftfiltermaske und Kopfhörern vor einigen Jahren jetzt "richtig" in den Markt für drahtlose Kopfhörer ein.

Dyson

The Zone scheiterte grandios

Enorme Akkulaufzeit mit aktiver Geräuschunterdrückung

Zusammenfassung Dyson steigt in den Markt für "normale" drahtlose Kopfhörer ein

Die OnTrac Kopfhörer bieten aktive Geräuschunterdrückung

Frequenzbereich der Kopfhörer liegt bei 6-21.000 Hertz

Maximale Akkulaufzeit der Kopfhörer 55 Stunden mit ANC

Gewicht der OnTrac Kopfhörer beträgt 450 Gramm

Dyson verspricht hohen Tragekomfort und erstklassige Tonqualität

Kopfhörerdesign ist durch austauschbare Teile individuell anpassbar

Preis der Dyson OnTrac beträgt 499 Euro

Die Dyson OnTrac sind wohl eine logische Entwicklung, dürfte das Interesse an den "The Zone" genannten ersten Dyson-Kopfhörern mit ihrer integrierten Luftfilterfunktion mittlerweile gegen null tendieren. All die teure Entwicklungsarbeit wollte man wohl nicht umsonst gemacht haben, weshalb Dyson nun einfach ein paar Over-Ear-Kopfhörer für das Premium-Segment einführt, die nichts anderes sind als das: Kopfhörer.Die OnTrac-Kopfhörer decken mit ihren 40-Millimeter-Treibern einen Frequenzbereich von 6 bis 21.000 Hertz. Außerdem bietet man hier eine aktive Geräuschunterdrückung, die den Umgebungslärm um bis zu 40 Dezibel reduzieren können soll. Die maximale Akkulaufzeit beläuft sich hier laut Hersteller auf stattliche 55 Stunden - inklusive eingeschaltetem Active Noise Cancelling (ANC). Allerdings liegt das Gewicht auch bei ganzen 450 Gramm.Dyson verspricht natürlich einen enormen Tragekomfort, auch weil die Aufhängung der Ohrmuscheln mehrachsig gestaltet wurde. Nachdem man mehr als 30 Jahre Erfahrung im Bereich der "Aero-Akustik" gesammelt habe, sei man auch in der Lage, im Bereich der Tonphysik vorn mitzuspielen, hieß es von Chefentwickler Jacob Dyson.Es sei darum gegangen, den Kunden ein paar Kopfhörer zu bieten, die sie wertschätzen und auf die sie stolz sein würden. Gleichzeitig wolle man beim Audio-Engineering gewährleisten, die "Integrität der Schallwellen" so zu erhalten, wie sie von den Musikern geschaffen wurde, so das Unternehmen.Dazu trägt sicherlich bei, dass Dyson bei den OnTrac ermöglicht, das Design der Kopfhörer mit einer Vielzahl verschiedener Farben anzupassen. Sowohl die Ohrpolster als auch ein Teil der äußeren Gehäuse der Ohrmuscheln lassen sich bei Bedarf einfach austauschen und ersetzen. Das Gleiche gilt auch für die Abdeckungen am Kopfband, die von Dyson ebenfalls in diversen Farben angeboten werden. Die Bedienung erfolgt deshalb über eine Art Mini-Joystick und nicht per Touch-Feld.Günstig sind die Dyson OnTrac nicht. Mit 499 Euro kosten die Kopfhörer eine stolze Summe. Zum Vergleich: die Sonos Ace kosten hierzulande ebenfalls offiziell 499 Euro, während Apple ganze 579 Euro für die AirPods Max verlangt. Bei Bose und Sony kommt man inzwischen deutlich günstiger an ebenfalls extrem leistungsfähige Noise-Cancelling-Kopfhörer im Over-Ear-Design.