Mondhöhle entdeckt: Sensationsfund nach Jahrzehnten der Suche

Erste Höhle auf dem Mond gefunden

Perfekt für Mondbasis

Die Entdecker selbst sprechen von einer "bahnbrechenden Entdeckung" in der Mondforschung, dem Fund gehen mehr als fünf Jahrzehnte Diskussionen und viele Hinweise zu möglichen Mondhöhlen voraus. Einem Team internationaler Wissenschaftler unter der Leitung der Universität Trient in Italien ist der erste direkte Nachweis eine Mondhöhle gelungen."Die Existenz dieser Höhlen wird seit über 50 Jahren vermutet, aber es ist das erste Mal überhaupt, dass wir ihre Existenz nachgewiesen haben", erklärt Lorenzo Bruzzone, Professor in Trient, auf der Homepage der Universität (Quelle italienisch). Demnach hatte das Team über zehn Jahre alte Daten des Miniature-Radio-Frequency-Instruments, das an Bord des Lunar Reconnaissance Orbiter der NASA um unseren Trabanten fliegt, mit innovativen Methoden neu analysiert.Das Ergebnis: In der Mondregion Mare Tranquillitatis (Meer der Ruhe) wurde eine Grube entdeckt, die ganz bestimmte Radarreflexionen zeigt. Diese können am besten durch ein Phänomen erklärt werden: einen unterirdischen Höhlenkanal in bis zu 100 Metern Tiefe. Die weitere Analyse der Daten machte es dann möglich, ein Modell eines Teils dieses unterirdischen Kanals zu errechnen (Bild oben). Hier zeigt sich wahrscheinlich - wie seit vielen Jahrzehnten unter der Mondoberfläche vermutet - eine leere Lavaröhre.Die weitere Erkundung der Höhle könnte sich aus Sicht der Forschergruppe auch für zukünftige Mondmissionen lohnen. Eine mögliche Basis tief unter der Oberfläche könnte Schutz vor den rauen Umweltbedingungen auf der Oberfläche bieten - vor allem vor der Strahlung der Sonne, die auf der Mondoberfläche bis zu 150-mal stärker ist als auf der Erde. Eines ist laut den Forschern auf jeden Fall nach diesem Fund sicher: Auf dem Mond schlummere eine "unterirdische, unentdeckte Welt."