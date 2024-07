Prime Day: Nass- und Trockensauger von Tineco zum Sparpreis

Am letzten Tag des Amazon Prime Day 2024 empfehlen wir einen Blick auf die reduzierten Nass- und Tro­cken­sau­ger von Tineco. Wer den Früh­jahrs­putz in den Sommer verlegt hat, sollte den Schnäppchen-Tag nut­zen, um sich mit den innovativen Rei­ni­gungs­ge­rä­ten aus­zu­statten.

Der Amazon Prime Day 2024 ist gestartet. Nutzt diese Gelegenheit, um euer Zuhause mit den innovativsten Reinigungsgeräten zu pflegen. Tineco, Hersteller smarter Haushaltsgeräte, ist schon zum dritten Jahr in Folge die Nr. 1 im Einzelhandel in der Kategorie Nass- und Trockensauger bei Amazon. Zudem vertrauen weltweit über 14 Millionen Nutzer auf die Produkte des Unternehmens.Mit Tinecos smarten Saugern macht ihr euer Zuhause sommerfrisch, denn am 16. und 17. Juli bietet das Unternehmen gleich fünf Geräte zum Sonderpreis an, die ihr auf Amazon findet. Im Angebot sind der Floor One S5 Floor One Switch S7 und Pure One X Pet Mit Tinecos smartem Wischsauger, FLOOR ONE S5 können Hartböden besonders effektiv gereinigt werden, denn Saugen und Wischen erfolgen nur in einem Schritt. Die intelligente iLoop-Sensortechnologie erleichtert die Putzarbeit durch das Erkennen von Staub sowie nassem oder trockenem Schmutz und ermöglicht es, die gesamte Reinigung im Blick zu behalten. Der iLoop-Ring auf dem farbigen LED-Display wechselt von Rot zu Blau, sobald der Boden sauber ist.Das exklusive Bürstenkopf-Design ermöglicht eine optimierte und streifenfreie Reinigung von Sockeln, Leisten, Ecken, Winkeln und vielen anderen schwer erreichbaren Stellen. Dank der großen Behälter für Frischwasser (0,8 Liter) und Schmutzwasser (0,7 Liter) können mehrere Wohnbereiche am Stück ohne Unterbrechung gereinigt werden.Der Tineco iFLOOR 5 Breeze Complete bietet eine kabellose Lösung zum Saugen und Wischen in einem Schritt. Er ist geeignet für eine Vielzahl an Hartböden wie Hartholz, Fliesen und Laminat. Das freihändige Selbstreinigungssystem sorgt für einfache Wartung, während die Batterielebensdauer eine Reinigungsdauer von bis zu 35 Minuten ermöglicht.Zudem verfügt er über ein großes Tanksystem mit einem 0,8 Liter-Frischwassertank und 0,72 Liter-Schmutzwassertank. Der innovative Bürstenkopf reinigt präzise Kanten und Ecken, während das leichte Design und die Zubehör-Upgrades das Reinigungserlebnis verbessern.Der FLOOR ONE STRETCH S6 erreicht mit seinem 180°-Flachdesign mühelos selbst staubige Ecken unter Möbeln. Mini-Hilfsräder und ein 45°-Schwenkdesign ermöglichen die einfache Handhabung und Bewegung des Geräts. Die dreiseitige Kantenreinigung sorgt für eine gründliche Reinigung entlang der Fußleisten. Der iLoop Smart Sensor passt die Saugleistung und Wasserfluss automatisch an, während die MHCBS-Technologie dafür sorgt, dass nur sauberes Wasser verwendet wird. Ein 0,72-Liter-Wassertank und eine 40-minütige Batterielaufzeit gewährleisten eine effiziente Reinigung des gesamten Hauses.Der über dem Bürstenkopf platzierte Frischwassertank reduziert dabei das Gewicht bei der Bedienung, das 3-Kammer-System trennt effizient Feststoffe, Flüssigkeiten und Luft. Nach getaner Arbeit werden die Bürstenrolle und der Saugapparat mittels des sogenannten FlashDry-Selbstreinigungssystems in nur zwei Minuten von selbst gereinigt und in fünf Minuten getrocknet. Dabei wird das Wasser auf 70° C erhitzt, um Schmutz zu entfernen, ein warmer Luftstrom trocknet das Gerät, was Gerüche reduziert und Zeit spart.Auch der FLOOR ONE SWITCH S7 vereint Wisch- und Saugerfunktionen, allerdings ermöglicht das Gerät durch sein einzigartiges Design den einfachen Wechsel zwischen Nass- und Trockensauger. Zu seinen zahlreichen Funktionen zählen das FlashDry-Selbstreinigungssystem, das den SWITCH S7 in nur sieben Minuten reinigt, trocknet und desinfiziert, sowie der langlebige Pouch-Cell-Akku, der eine Laufzeit von bis zu 40 Minuten im Wischsaugermodus und bis zu 65 Minuten im Staubsaugermodus ermöglicht.Weitere Highlights sind die MHCBS-Technologie für tadellos saubere Böden, die ZeroTangle -Bürste gegen verhedderte Haare, das 5-stufige PureCyclone-Filtersystem, das SmoothPower-System für müheloses Reinigen sowie die doppelseitige Kantenreinigung. Auch hier erkennt der iLoop Smart Sensor automatisch den Grad der Verschmutzung und passt die Saugleistung entsprechend an, während kleine LED-Lampen den Saugbereich beleuchten.Auch der PURE ONE X Pet verfügt über die ZeroTangle-Technologie und lässt Tierhaaren somit keine Chance. Diese Technologie zeichnet sich durch ein Doppelkamm-Design in Kombination mit abgewinkelten Borsten aus, die bei jeder Umdrehung aktiv Haare von der Bürstenwalze trennen und entfernen, wodurch Verwicklungen und Blockierungen vermieden werden. Tests unter Laborbedingungen haben ergeben, dass das Verheddern von Haaren so um 99 % reduziert wird.Der PURE ONE X Pet bietet eine Akkulaufzeit von bis zu 45 Minuten und ist ebenfalls mit der iLoop Smart Sensor Technology ausgestattet, durch die er seine Saugleistung automatisch an die Verschmutzung anpasst. Außerdem lässt er sich leicht in einen Handstaubsauger umbauen und kann so selbst das Sofa von hartnäckigen Fellknäueln befreien.