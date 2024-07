Prime Day: Saugroboter von Narwal bis zu 35 Prozent reduziert

Im Rahmen des Amazon Prime Day 2024 gibt es nur noch heute die smar­ten Saug­ro­boter von Narwal mit Wisch­funk­tion zum Tiefstpreis. Sie gehören zu den beliebtesten Haushaltshelfern in Deutschland. Wir haben drei Deals genauer unter die Lupe genommen.

Narwal

Unschlagbarer Rabatt zum Prime Day

Narwal Freo X Ultra: Das smarte Flaggschiff

Narwal Freo X Ultra Jetzt für 689 Euro bei Amazon

Narwal Freo X Plus: Preiswert saugen und wischen

Narwal Freo X Plus Jetzt für 249 Euro bei Amazon

Narwal Freo: Der beliebte Klassiker zum Sparpreis

Narwal Freo Jetzt für 499 Euro bei Amazon

Der Amazon Prime Day ist auch in diesem Jahr wieder die beste Gelegenheit, sein Smart Home aufzurüsten. Vor allem Staubsaugerroboter stehen hoch im Kurs. Unser Tipp: die Saugroboter mit Wischfunktion von Narwal - rabattiert bis zum 31. Juli.Als weltweit bekannte Marke punktet Narwal mit starken Lösungen rund um die automatisierte Haushaltsreinigung. Vom Flaggschiff Freo X Ultra über den günstigen Freo X Plus bis hin zum Mittelklasse-Bestseller Freo - das Preis-Leistungs-Verhältnis hat uns überzeugt.Der Narwal Freo X Ultra gehört zu den Highlights der diesjährigen Prime Days. Das Topmodell des Herstellers bietet nicht nur eine starke Saugleistung von 8200 Pa sowie eine verhedderungsfreie Hauptbürste, sondern auch eine lange Laufzeit von 3,5 Stunden bei einer Lautstärke von lediglich 58 Dezibel. Vor allem die zusätzlichen intelligenten Funktionen machen das Flaggschiff zu einem der besten Saugwischroboter.Besonders beeindruckend ist die KI-gestützte DirtSense-Technologie. Sie erkennt hartnäckige Flecken und reinigt die Böden sowie die Wischmopps so lange, bis sie wirklich sauber sind. Gleichzeitig passt sich die Wischfunktion des Narwal Freo X Ultra an die Wetterlage an: mehr Wasser bei direkter Sonneneinstrahlung, weniger bei hoher Luftfeuchtigkeit.Das EdgeSwing-Feature sorgt für eine präzise Kantenreinigung und die All-in-One Dockingstation bietet eine absolute Wartungsfreiheit - mit Warmlufttrocknung und automatischer Reinigungsmitteldosierung. Und nicht zuletzt: Der Narwal-Saugroboter verschwindet fast vollständig in der Reinigungsstation und wird nicht zur Stolperfalle wie viele Modelle anderer Hersteller.Auch für den kleinen Geldbeutel hat Narwal einiges zu bieten. Der Freo X Plus ist zum Prime Day bereits für 249 Euro erhältlich und saugt mit einer Leistung von 7800 Pa sehr nahe am Flaggschiff. Auch beim günstigsten Modell setzt der Hersteller auf eine moderne Tri-Laser-Hinderniserkennung und -kartierung sowie eine streifenfreie, gründliche Reinigung mithilfe der Wischplatte.Mit seiner kompakten Ladestation ist der Freo X Plus zudem besonders platz­spa­rend, ohne auf Komfort verzichten zu müssen. Denn sowohl der Wasser­tank als auch der Staubbehälter finden direkt im Saugroboter Platz. Und dank in­tel­li­gen­ter Staubkomprimierung muss er nur alle sieben Wochen geleert werden.Übrigens: Sowohl beim Freo X Ultra also auch beim Freo X Plus kann man den Staubbehälter durch einen Einweg-Staubbeutel austauschen. Das erfreut vor allem Allergiker. Für uns ist der Freo X Plus der perfekte Einstieg für alle, die für ihren ersten Roboter oder gar ein Zweitgerät nicht so tief in die Tasche greifen wollen.Und zu guter Letzt wird der Klassiker zum Amazon Prime Day 2024 noch einmal im Preis gesenkt. Den Narwal Freo gibt es statt 799 Euro für nur noch 499 Euro. Auch hier setzt Narwal auf die gezielte und intensive Reinigung durch die DirtSense-Technologie und seine patentierten Mopps in leicht dreieckiger Form. Außerdem gehört die intelligente Dockingstation mit Moppreinigung, Heißlufttrocknung, Reinigungsmitteldosierung und Co. zum Lieferumfang.Aus unserer Sicht fällt die Wahl auf den Narwal Freo als gehobenes Mit­tel­klas­se­mo­dell. Er ist nicht nur preislich, sondern auch vom Funktionsumfang zwischen dem Freo X Plus und dem Freo X Ultra angesiedelt. Aber eines ist sicher: Perfekte Sauberkeit auf Teppich- und Hartböden sowie clevere Features bieten alle Narwal-Saugroboter. Jetzt heißt es, für sich selbst die richtige Wahl zu treffen.