Bis zu 32 GB pro Chip: Samsung bringt neuen RAM für KI-Smartphones

Geht es nach Samsung , sollen künftige High-End-Smartphones schon gegen Ende des Jahres 2024 noch einmal mehr Arbeitsspeicher mitbringen können. Die Chipsparte des südkoreanischen Elektronikgiganten hat eine weiterentwickelte Version seines LPDDR5X-Arbeitsspeichers vorgestellt , die um rund 25 Prozent höhere Bandbreiten bietet und gleichzeitig rund 30 Prozent höhere Kapazitäten ermöglicht.Konkret bedeutet dies, dass die Bandbreite jetzt auf 10,7 statt zuvor 8,5 Gigabit pro Sekunde gesteigert wurde. Damit können Daten jetzt also noch schneller zwischen CPU und Speicher ausgetauscht werden und damit Informationen theoretisch schneller verarbeitet werden. Gleichzeitig verschiebt sich auch die Grenze für die maximal mögliche Kapazität eines einzelnen Moduls nach oben: statt 24 ist nun erst bei 32 Gigabyte Schluss.Mit einiger Wahrscheinlichkeit will Samsung seinen neuen LPDDR5X-Arbeitsspeicher auch in eigenen Geräten wie dem Samsung Galaxy S25 und dessen Schwestermodellen einsetzen. Der neue Speicher ist auch aus diesem Grund für die Verwendung in KI-fähigen Geräten optimiert. Er soll besonders gut für das "Inferencing" geeignet sein, also die lokale Verarbeitung von Daten aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz.Weil aktuell mit dem im Herbst erwarteten nächsten großen Update für Windows und der Einführung von immer mehr KI-Funktionen auf Smartphones der Trend zu lokal laufenden Sprachmodellen geht, dürfte das Interesse aufseiten der Gerätehersteller an einer höheren Speicherbandbreite durchaus groß sein.Die neuen, schnelleren und KI-optimierten LPDDR5X-Chips von Samsung dürften daher in Geräten mit neuen Smartphone-SoCs wie dem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 Verwendung finden. Außerdem ist davon auszugehen, dass sie auch in neuen Mobil-PCs mit dem Snapdragon X Plus/Elite oder x86-basierten Chips von Intel und AMD verwendet werden.