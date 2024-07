Geforce RTX-40-Serie: Nvidia halbiert Produktion, Preise dürften steigen

Angeblich plant Nvidia eine drastische Kürzung der Produktion seiner aktuellen Geforce RTX-4000-Karten. Das könnte die Preise vor der Veröffentlichung der nächsten GPU-Generation noch einmal in die Höhe treiben.

Gerüchte um neue RTX-Karten

Produktionskürzung könnte Preise steigen lassen

Vorbereitung auf RTX-5000-Serie

Zusammenfassung Nvidia plant angeblich Kürzung der RTX-4000-Produktion um 50 Prozent

Verknappung der RTX-4000-Karten könnte Preise steigen lassen

Rabatte auf RTX-4000-GPUs zum Start der RTX-5000-Serie unwahrscheinlich

Produktionsdrosselung betrifft vor allem RTX 4070 und höhere Modelle

Nvidia zielt wohl darauf, Lager vor Launch der RTX-5000-Serie zu leeren

Zu frühe Produktionskürzung könnte AMD in die Karten spielen

Zuletzt gab es immer wieder Gerüchte zum Erscheinungsdatum der neuen RTX-5000-Serie von Nvidia. Nachdem zuerst davon ausgegangen wurde, dass die neuen Blackwell-Grafikkarten noch dieses Jahr erscheinen, hieß es zuletzt, die nächste GPU-Generation käme vermutlich doch erst 2025 auf den Markt.Ungeachtet des Datums rechnen viele Käufer zur Markteinführung der RTX-5000-Karten mit Rabatten auf die RTX-4000-GPUs. Doch damit könnte es laut einem Bericht der taiwanesischen Webseite United Daily News (via PC Games Hardware ) nichts werden. Denn angeblich plant Nvidia die Produktion der aktuellen Generation demnächst massiv zu begrenzen.So sollen bald nur noch halb so viele Grafikkarten der 4000-Serie gefertigt werden wie bisher. Eine Drosselung der Produktion um 50 Prozent hätte eine deutliche Verknappung zur Folge. Somit könnten die Preise nicht nur nicht fallen, sondern sogar noch einmal ansteigen. Besonders betroffen sollen die Mid- und High-End-Modelle ab der Geforce RTX 4070 aufwärts sein.Nvidia möchte eventuell sicherstellen, dass die Lager bis zum Marktstart der RTX-5000-Serie leer sind. Schließlich würde ein Abverkauf älterer, günstiger Karten die Attraktivität der neuen Generation schmälern.Dennoch muss Nvidia darauf achten, die Produktion nicht zu früh herunterzufahren. Sollte es zu einer ernsthaften und länger anhaltenden Unterversorgung kommen, könnte das Konkurrent AMD in die Karten spielen. Besonders bei der Geforce RTX 4070 besteht diese Gefahr. Denn zunächst sollen nur die absoluten High-End-Modelle der neuen Generation auf den Markt kommen. Die RTX 5060, die an die Stelle der 4070 treten soll, dürfte erst deutlich später folgen.Ob sich der Bericht bewahrheitet, bleibt abzuwarten. Dennoch sollten sich alle, die ihr System demnächst aufrüsten wollen, schon einmal mit dem Gedanken beschäftigen, dass es eventuell keine günstigen RTX-4000-Karten zum Start der neuen Blackwell-GPUs geben wird.