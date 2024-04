Start-Up verspricht: Weltweite Warenlieferung innerhalb von 90 Minuten

Sierra Space will kritische Güter wie Militärausrüstung in Zukunft innerhalb von 90 Minuten an den Empfänger liefern. Dazu plant das Unternehmen, die Ware in einer speziell entwickelten Kapsel in den Weltraum zu schießen.

Artikelversand in 90 Minuten

Sierra Space will weltweit liefern

Versand aus dem All

Projekt steht noch am Anfang

Zusammenfassung Media Markt und Saturn bieten Lieferung durch Uber an

Versand innerhalb von 90 Minuten nur in bestimmten Städten

Sierra Space will weltweit kritische Güter in 90 Minuten liefern

Spezialkapsel Sierra Space Ghost bringt Waren dazu ins All

Kapsel kann bis zu 5 Jahre im Weltraum verweilen

Erste Tests zur Kapselintegrität und Aufprallverhalten durchgeführt

Projekt Sierra Space Ghost noch in früher Beta-Phase

Seit einiger Zeit können sich Kunden Waren von Media Markt und Saturn nach Hause liefern lassen. Den Versand übernimmt Uber. Die Zustellung soll laut Unternehmen dabei maximal 90 Minuten dauern. Allerdings ist das Angebot nur in bestimmten städtischen Gebieten nutzbar.In diesem Sinne ist die Idee des amerikanischen Start-up-Unternehmens Sierra Space nicht neues. Denn auch hier wollen die Verantwortlichen Waren innerhalb von 90 Minuten an den Empfänger liefern. Allerdings ist das Liefergebiet dabei deutlich größer.Denn die Güter sollen in der angegebenen Zeit von eineinhalb Stunden weltweit ausgeliefert werden. Allerdings handelt es sich dabei nicht um gewöhnliche Verbraucherartikel, wie Handys, USB-Kabel oder Staubsauger. Das Unternehmen spezialisiert sich auf kritische Güter wie Waffen, Überlebensausrüstung und Verpflegung, mit denen vor allem Rettungs- und Militäroperationen unterstützt werden sollen.Außerdem besonders an der Versandmethode: Die Waren werden in einer vom Unternehmen eigens dafür entwickelten Kapsel namens Sierra Space Ghost in den Weltraum geschossen. Dort können sie dann bis zu fünf Jahren verweilen. Bei einer entsprechenden Bestellung soll die Kapsel dann wieder zur Erde zurückkehren.Der Wärmeschild, der es dem Container erlaubt, die extreme Hitze beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre zu überstehen, wird kurz vor der Landung abgeworfen. Der Sierra Space Ghost kann dann mit einer Genauigkeit von bis zu 100 Metern im Empfängergebiet gelandet werden.Jetzt hat das Unternehmen eigenen Angaben zufolge erste Tests durchgeführt. Dabei ging es zunächst aber nur um die Integrität der Kapsel und ihr Verhalten beim Aufprall auf den Boden. So wurde sie aus 600 Metern und 1200 Metern Höhe abgeworfen. In den Weltraum hat es bisher aber noch kein Exemplar geschafft.Das Projekt befindet sich noch in einer frühen Beta-Phase. Bis der Sierra Space Ghost also für den Einsatz bereit ist, wird es wohl noch einige Zeit dauern. Das Unternehmen plant jedoch schon die nächsten Tests.