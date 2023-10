Monarch: Legacy of Monsters: Der 2. Trailer zur Monsterserie ist da

In ziemlich genau einem Monat startet bei Apple TV+ die neue Serie Monarch: Legacy of Monsters und baut dann das Monsterverse rund um Godzilla weiter aus. Pünktlich zur New York Comic Con wurde jetzt ein neuer Trailer veröffentlicht, in dem wir einen genaueren Blick auf die besagte Riesenechse und weitere Kreaturen werfen können.Monarch: Legacy of Monsters spielt vor dem Hintergrund der Kinofilme Godzilla, Godzilla 2: King of the Monsters, Kong: Skull Island sowie Godzilla vs. Kong und erzählt die Geschichte zweier Geschwister, welche die Verbindung ihrer Familie mit der Geheimorganisation Monarch untersuchen.Dabei dürften die beiden dann auch das eine oder andere Geheimnis in Bezug auf die Monster wie eben Godzilla aufdecken, die seit Kurzem auf der Erde wandeln. Bekannt ist auch: Die Serie wird immer wieder in die Vergangenheit zurückblicken und somit sowohl in den 1950ern als auch rund 50 Jahre später spielen. Verbindendes Element wird dabei der Armeeoffizier Lee Shaw sein, der einmal von Kurt Russell und einmal Wyatt Russell dargestellt wird.Bereits seit einer Weile ist bekannt, dass Monarch: Legacy of Monsters am 17. November bei Apple TV+ startet. Dann gibt es zunächst zwei Episoden am Stück zu sehen, weitere folgen bis zum 12. Januar 2024 wöchentlich.