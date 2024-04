TSMC im Plan, 2-nm-Chips starten aber frühestens mit iPhone 17 Pro

Der Chiphersteller Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, besser bekannt unter dem Kürzel TSMC, hat schon vor rund eineinhalb Jahren eine 2-Nanometer-Fabrik angekündigt. Bis diese aber die reguläre Produktion aufnimmt, wird es noch eine ganze Weile dauern.

Apple reißt sich um TSMC-Chips

Nächster Schritt: 1,4 nm

Zusammenfassung TSMC kündigte 2-nm-Fabrik vor rund 1,5 Jahren an

3-nm-Chips aktuell im Fokus, Apple als Hauptkunde

2-nm-Chips für Apple-Geräte ab Mitte/Ende 2025 geplant

iPhone 17 Pro soll erster Nutzer der 2-nm-Chips sein

Massenproduktion der 2-nm-Chips startet 2025

TSMC entwickelt bereits 1,4-nm-Architektur "A14"

Verbesserter 2nm-Prozessor "N2P" kommt Ende 2026

TMSC treibt die Chipentwicklung mit immer kleineren Strukturbreiten voran, aktuell sind es 3-Nanometer-Chips, auf die sich das Unternehmen aus dem taiwanesischen Hsinchu konzentriert. Diese Chips sichert sich laut früheren Berichten ausschließlich Apple und der kalifornische Konzern will zweifellos auch bei der nächsten Generation der wichtigste Kunde von TSMC bleiben.Doch es wird noch eine ganze Weile dauern, bis die 2-Nanometer-Chips soweit sind, denn laut einem Bericht des Branchemediums DigiTimes (via Apple Insider ) ist der Chiphersteller "in Zeitplan", damit Apple diese Technologie Mitte und Ende 2025 in seinen Geräten wie dem iPhone 17 Pro einsetzen kann.Bereits bei der Ankündigung Ende 2022 nannte der Chiphersteller das kommende Jahr als Start der Massenproduktion der 2-Nanometer-Chips, kurze Zeit wurde bekannt, dass das iPhone 17 Pro das erste Gerät sein soll, das einen solchen bekommen wird bzw. soll. Auch hier gab es Berichte, dass Apple jeden 2-nm-Chip kaufen wird, den TSMC produzieren kann, neben den Smartphones des Unternehmens sollen diese auch in Apple Silicon-Macs verbaut werden Die Produktion in kleinem Maßstab ist jedenfalls für Ende 2024 geplant, die Massenproduktion soll dann 2025 starten.Doch gleichzeitig arbeitet TSMC bereits am nächsten Schritt, nämlich der 1,4-Nanometer-Architektur. Dieser Halbleiter heißt intern "A14", sollte aber nicht mit den gleichnamigen Apple-Chips von 2020 verwechselt werden. Parallel dazu arbeitet man auch noch an einem verbesserten 2nm-Prozessor, dieser trägt den internen Codenamen"N2P". Dieser wird allerdings erst für Ende 2026 erwartet, was zu spät für das iPhone 18 Pro sein dürfte.