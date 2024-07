Zweite iOS 17.5 Beta: Apple testet neue App-Download-Optionen für EU

Apple hat die zweite Beta-Version für iOS 17.5 freigegeben. Jetzt startet unter anderem der Test für die neue Option für Entwickler, ihre Apps durch Apple legitimiert von der eigenen Webseite aus zum Download anzubieten.

Viel über die Neuerungen und Verbesserungen in der neuen Beta ist bisher nicht durchgesickert. Klar ist aber schon jetzt, dass auch die zweite Beta von iOS 17.5 sich auf Änderungen für die EU und damit auf Anpassungen für den Digital Markets Act bezieht. Das Update ist aktuell nur für angemeldete Entwickler verfügbar.Die neuen Versionen für iOS und iPadOS haben die Build-Nummer 21F5058e. Neben diesem Update starten noch neue Vorab-Versionen von tvOS 17.5, HomePod Software 17.5, watchOS 10.5 und macOS Sonoma 14.5.Neu in der zweiten Beta von iOS 17.5 ist Apples neues Web-Distributionssystem, das es autorisierten Entwicklern ermöglichen soll, ihre iOS-Apps direkt über eine entwicklereigene Website statt über einen klassischen Store zu verteilen - das geht allerdings nur für "EU-iPhones".Apple stellt den Entwicklern jetzt den Zugang zu APIs zur Verfügung, um den Online-Vertrieb, die Integration von Systemfunktionen, die Sicherung und Wiederherstellung und andere Funktionen zu ermöglichen. Weitere Details zum Update-Inhalt sind bislang nicht durchgesickert. Andere Änderungen betreffen auf jeden Fall nur Fehlerbehebungen.Die Teilnahme am Beta-Programm ist kostenlos und setzt eine einmalige Anmeldung zum Programm unter beta.apple.com/sp/de/betaprogram vom dementsprechend unterstützten Gerät voraus.Das gilt im Übrigen für alle Beta-Versionen, die Apple testet, also für iPhone iPad , Watch, Mac und TV. Nutzer müssen dafür ihre Apple ID hinterlegen und erhalten dann das Update automatisch über die Aktualisierungsfunktion. Auch neue Versionen kommen dann automatisch auf das Gerät.Das Testen von Vorabversionen erfolgt immer auf eigenes Risiko und sollte nicht auf dem Produktivsystem laufen.