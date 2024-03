Fakes bei Amazon: 2023 wurden 7 Millionen Fälschungen entsorgt

Gefälschte Produkte sind auf Amazon ein großes Problem. Wie der Konzern in einem Bericht angibt, will man im Kampf gegen Fälschungen aber Fortschritte machen. Im letzten Jahr wurden 7 Millionen Produkt­fälschungen entsorgt und hunderttausende Accounts gesperrt.

Amazon: Milliardeninvestition in Anti-Fake-Kampf

Zusammenfassung Amazon kämpft gegen Produktfälschungen auf seiner Plattform

7 Millionen gefälschte Artikel wurden 2023 von Amazon entsorgt

Über 15.000 Mitarbeiter befassen sich bei Amazon mit Fälschungen

2023 investierte Amazon 1,2 Milliarden Dollar gegen Betrug

700.000 betrügerische Verkaufskonten wurden im Vorjahr verhindert

Die Zahl der betrügerischen Kontenerstellungsversuche sinkt stark

Künstliche Intelligenz hilft bei der Erkennung von Fälschungen

Ein großer Teil von Amazons Angebot basiert auf den Produkten Millionen dritter Anbieter in seinem Marktplatz. Wie das Unternehmen jetzt in seinem aktuellen Brand Protection Report schreibt, hat man im letzten Jahr viel investiert, um böswillige Anbieter und gefälschte Produkte zu entlarven. Demnach sind bei Amazon mittlerweile mehr als 15.000 Mitarbeiter mit dem Thema Fälschungen und Betrug betraut. Alleine 2023 will man in dem Bereich 1,2 Milliarden US-Dollar investiert haben.Ein Bereich, in dem man große Fortschritte macht, ist, Betrugsversuche schon vor dem Verkauf der ersten Fälschungen zu entlarven. Im letzten Jahr wurde so die Erstellung von mehr als 700.000 Verkaufskonten verhindert. Für den Konzern aber wohl noch viel wichtiger: Die Zahl der Versuche "bösartiger Akteure", Konten zu erstellen, geht deutlich zurück. Im Jahr 2020 waren es noch rund 6 Millionen.Trotzdem muss auch Amazon eingestehen, dass weiter Millionen gefälschter Produkte auf Amazon verkauft werden. So konnte man nach eigenen Angaben im Jahr 2023 weltweit 7 Millionen gefälschte Produkte identifiziert, beschlagnahmen und entsorgen. Dazu beigetragen habe auch ein schärferes Vorgehen in China.Amazon betont in dem Bericht wiederholt, dass künstliche Intelligenz maßgeblich zu den jüngsten Erfolgen beigetragen habe. "Im Jahr 2023 haben unsere Teams durch den Einsatz von Spitzentechnologien wie Computer Vision und großen Sprachmodellen unsere Fähigkeit, auch komplexe sichtbare Verletzungen des geistigen Eigentums wie Logos, Formen und Muster genau zu erkennen, drastisch verbessert", so der Konzern.