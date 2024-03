Microsoft wird bald nur noch eine einzige Teams-App für Windows und macOS für alle Kontotypen anbieten, die es Nutzern ermöglicht, mit nur wenigen Mausklicks zwischen Arbeits-, Schul- oder Privatprofilen zu wechseln. Das ist schon seit Wochen bekannt - nun gibt es den Starttermin.

Bereits im Februar hatten wir ausführlich über die anstehenden Änderungen berichtet. Was sich zunächst nach keiner großen Änderung anhört, ist für Teams-Nutzer im Alltag vielleicht das beste Update seit Langem: Das Versions-Chaos soll ein Ende haben und Nutzer werden eine Teams-App mit mehreren Accounts nutzen können.Microsoft schreibt dazu in der Microsoft 365-Roadmap , dass die neue vereinheitlichte Teams-Anwendung im April über den regulären Update-Prozess für kommerzielle Kunden verfügbar sein wird.Eine Vorabversion wird jedoch bereits jetzt nach und nach an Windows Insider im Canary- und Dev-Kanal verteilt, die Microsoft Teams Version 24057.2000.2723.3544 oder höher verwenden.Das Update mit der "Einheits-App" wird automatisch auf allen neu aufgesetzen Installationen von Windows 11 Insider Builds (ab 26080) bereitgestellt: "Beginnend mit Windows 11, Version 24H2, erhalten Teams-Nutzer Zugang zu einer Vorschau der neuen, vereinheitlichten Microsoft Teams-Erfahrung unter Windows", bestätigte das Windows Insider-Team jetzt."Microsoft Teams wird als eine einzige Anwendung verfügbar sein, die es den Nutzern ermöglicht, nahtlos zwischen verschiedenen Cloud-Umgebungen, Tenants und Kontotypen zu wechseln, sowohl privat als auch beruflich." Microsoft hat dazu die Benachrichtigungen verbessert, um deutlich anzuzeigen, zu welchem Teams-Konto man gehört, während persönliche Benachrichtigungsbanner mehr Details zeigen und es einfacher machen, mit den Benachrichtigungen zu interagieren.In zukünftigen Versionen werden die Nutzer von Microsoft Teams in der Lage sein, das gewünschte Konto auszuwählen, bevor sie einem Meeting beitreten. Außerdem wird Microsoft den Nutzern ermöglichen, an Teams-Meetings teilzunehmen, ohne sich anzumelden, um den Zugang zu erleichtern.