Microsoft Teams: Neue Funktionen für Nutzer, Admins und Entwickler

In Redmond arbeitet man mit Hochdruck daran, die Akzeptanz des App-Stores innerhalb von Microsoft Teams zu verbessern. Nun kündigt das Unternehmen neue Funktionen an, mit denen Nutzer gezielt an die optionalen Programme herangeführt werden sollen.

Teams App-Store soll in den Fokus rücken

Microsoft Teams: Slack-Konkurrent für Office 365

Mit über 2000 Apps ist der Microsoft Teams Store bereits gut gefüllt, doch unabhängigen Softwareanbieter und Entwickler von Unternehmensanwendungen scheinen mit der Akzeptanz ihrer Apps nicht vollends zufrieden zu sein. Man sucht Unterstützung bei Microsoft, die nun weitere "strategischen Investitionen" und Funktionen ankündigen.Da Teams-Apps in Unternehmen von Administratoren freigegeben werden müssen, soll in einem ersten Schritt die Kommunikation zwischen Admins und Mitarbeitern gestärkt werden. App-Anfragen von Nutzern werden zukünftig im Teams Admin Center optisch besser aufbereitet, sodass Administratoren nicht nur die am häufigsten angefragten Apps zu Gesicht bekommen, sondern zudem auch weitere Details zu Mitarbeiten, die sich eine Integration wünschen.Aus Sicht der App-Erfahrung für Teams-Benutzer startet Microsoft jetzt mit dem Rollout von Bewertungen und Rezensionen für eigene und Programme von Dritt­anbietern. Somit wollen die Redmondern die Auffindbarkeit von Apps verbessern und gleichzeitig Feedback an Entwickler liefern. Zudem soll die App-Installation optimiert werden, indem die Schritte bis zur Nutzung reduziert werden.Zu guter Letzt bohrt Microsoft die Suche im Teams App-Store auf. Die Rede ist von der Unterstützung zusätzlicher Schlüsselwörter, Ranking-Ergebnisse auf Basis der Nutzung und Bewertungen, welche die "Relevanz und Genauigkeit der Suchergebnisse" verbessern sollen. Gleichzeitig soll die Anerkennungs- und Belohnungs-App Matter dafür sorgen, Teams-Mitglieder zur Nutzung zu motivieren - unter anderem mit unternehmenseigenen, oft auch geldwerten Boni.Die Änderungen sollen in den nächsten Monaten schrittweise und mit Fokus auf neue Teams-Apps sowie jene, die Microsofts KI-Funktionen nutzen, eingeführt werden. Einen konkreten Stichtag nennen die Redmonder also nicht.