NASA überrascht: Neuer Effekt des DART-Kometen-Beschuss entdeckt

Die NASA hatte mit der DART-Mission gezeigt, dass es möglich ist, einen Asteroiden von seiner Bahn abzulenken. Jetzt haben Forscher der US-Weltraumbehörde eine ausführliche Analyse vorgelegt und zeigen sich überrascht. Das Versuchsobjekt Dimorphos hat sich verändert.

NASA

Überraschende Effekte: NASA-Studie enthüllt

Zusammenfassung NASA lenkt Asteroiden Dimorphos erfolgreich ab

DART-Mission ändert Umlaufzeit um Didymos

Neue Studie enthüllt Formveränderung von Dimorphos

Forscher analysieren Daten und Kamerabilder

Umlaufzeitverkürzung um 33 Minuten bestätigt

Einschlag bewirkt ellipsoide statt Kugelform

Studienergebnisse im Planetary Science Journal

Das Szenario ist aus Hollywood-Filmen bekannt, die echte Wissenschaft hinter der Idee, einen Asteroiden abzulenken, aber mindestens so spannend. Am 26. September 2022 hatte die NASA beim Double Asteroid Redirection Test (DART) absichtlich einen "kinetischen Impaktor" auf dem 170 Meter breiten Asteroiden Dimorphos aufschlagen lassen, der um seinen Mutterasteroiden Didymos kreist. Kurz darauf die Erfolgsmeldung: Die Mission hatte den Asteroiden abgelenkt und seine Umlaufzeit deutlich verkürzt.Eine neue Studie, die ebenfalls von der NASA durchgeführt wurde, zeigt jetzt, dass sich durch den Einschlag nicht nur die Flugbahn von Dimorphos verändert hat. Wie die Forscher im Planetary Science Journal schreiben, konnte das System und seine Veränderung durch eine Kombination aus Radardaten, fotometrischen Messungen und Bilder der DART-Kamera noch besser analysiert werden.Demnach hat sich die Umlaufzeit von Dimorphos nach leichten Schwankungen direkt nach dem Einschlag um rund 33 Minuten verkürzt, das hatten auch schon frühere Beobachtungen angedeutet. Wie die Bilder der Kamera aber laut der neuen Analyse zeigen, hat sich durch den DART-Einschlag auch die Form des Asteroiden "erheblich verändert"."Die Messungen nach dem Einschlag ergaben eine langgestreckte ellipsoide Form (...), eine deutliche Veränderung gegenüber der abgeflachten Kugelform vor dem Einschlag", so das Team in seinem Fazit der Studie. Die Ergebnisse helfen wiederum, in Zukunft noch bessere Strategien gegen potenziell gefährliche erdnahe Asteroiden entwickeln zu können.