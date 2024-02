Mit 100 Mbit/s im LTE-Netz von Vodafone ist man flott angebunden, bei 40 GB Datenvolumen geht einem unterwegs garantiert nicht so schnell die Mobilfunk-Puste aus. Beim neuen 40 GB Vodafone Allnet Flat-Deal von Freenet gibt es das alles für nur 11,99 Euro.

Vodafone Allnet mit 40 GB LTE und Hotspot-Extra

40 GB LTE Datenvolumen (100 Mbit/s)

Vodafone-Netz

FLAT Telefonie & SMS

FLAT EU-Roaming

VoLTE & WiFi-Call fähig

eSIM möglich

Flexibler Vertragsbeginn bis 31.03.

11,99€/Monat

19,99€ Anschlusspreis

Zusammenfassung Vodafone LTE mit 100 Mbit/s und 40 GB für 12 Euro

Die Preisentwicklung im deutschen Mobilfunkmarkt ist in den letzten Monaten sehr erfreulich für die Kunden. 5G ist jetzt endlich auch bei Discountern verfügbar und damit deutlich günstiger, das hat wiederum auch im Bereich der LTE-Angebote einen eindeutigen Effekt auf die Preise. Genau das zeigt sich einmal mehr beim neuesten Tarif-Angebot von Freenet Die Anbindung erfolgt hier über das LTE-Netz von Vodafone. Im Download liegen bis zu 100 Mbit/s an, auch der Upload-Speed ist mit bis zu 25 Mbit/s ordentlich bemessen. Praktisches Freenet-Extra: Dank Hotspot Flat findet man an über 50 Millionen Hotspot Standorten weltweit WLAN-Zugang - und das auf bis zu zwei Endgeräten gleichzeitig, also z. B. Smartphone und Tablet. Einfache Suche und Verwaltung ist über eine App möglich.Auch den Vertragswechsel oder Neueinstieg macht Freenet so einfach wie möglich. Beim Bestellvorgang kann der Vertragsbeginn bis 31.03. flexibel gewählt werden, die Rufnummernmitnahme ist kostenlos. Für moderne Geräte ist außerdem die Wahl einer eSIM möglich. Immer praktisch: VoLTE & WiFi-Calling sind ebenfalls inklusive.Die 40 GB Vodafone Allnet-Flat wird zum Preis von 12 Euro im Monat angeboten. Dazu kommt noch der Anschlusspreis von 20 Euro. Bei der Laufzeit von 24 Monaten ist zu beachten: Nach Ablauf steigt der Monatspreis wieder an, hier also auf die rechtzeitige Kündigung achten.