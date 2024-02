94 Tage Standby: Energizer zeigt Smartphone mit 28.000-mAh-Akku

Ist das ein ernst gemeintes Smartphone oder eher eine Powerbank mit Display? Das ist eine berechtigte Frage, wenn man sich das Gerät Hard Case P28K von Avenir Telecom, das unter der Marke Energizer verkauft wird, ansieht. Der Hersteller versichert, dass man es ernst meint.

Smartphone mit gigantischem Akku

Zusammenfassung Smartphone Hard Case P28K von Avenir Telecom vorgestellt

Bietet einen massiven 28.000-mAh-Akku für lange Nutzung

Hersteller gibt 122 Stunden Sprechzeit und 94 Tage Standby an

Mit 27,8 mm Dicke und 570 g deutlich robuster als übliche Modelle

IP69-Rating schützt vor Wasser und Staub

Ausgestattet mit MediaTek MT6789, 8 GB RAM und 256 GB Speicher

Erscheint im Oktober 2024 zu einem Preis von etwa 250 Euro

Es ist heutzutage die wohl nach wie vor größte Unannehmlichkeit moderner Smartphones, dass diese selten länger als einen Tag intensiverer Nutzung durchhalten. Wer viel unterwegs ist, muss entweder sein Ladekabel oder auch einen externen Akku mithaben und nutzen.Das französische Telekommunikationsunternehmen Avenir Telecom will dieses Problem angehen und hat auf dem heute startenden Mobile World Congress in Barcelona ein wahres Smartphone-Akkuwunder vorgestellt. Das Ganze nennt sich Hard Case P28K und bietet einen in jeder Hinsicht fetten 28,000-mAh-Akku (via The Verge ).Laut Hersteller reicht diese Batterie, um das Gerät rund eine Woche lang regulär nutzen zu können. Offiziell gibt der Hersteller 122 Stunden Sprechzeit an (also gut fünf Tage) und 2252 Stunden Standby - das sind knapp 94 Tage. Der erwähnte "fette" Akku ist allerdings auch wörtlich zu nehmen, denn das Gerät ist immerhin 27,8 Millimeter dick. Zum Vergleich: Ein Google Pixel 8 Pro ist gerade einmal 8,8 Millimeter dick - bietet aber auch "nur" einen 5050-mAh-Akku.Das Smartphone trägt allerdings nicht zufällig den Begriff Hard Case, also "Hartschale", im Namen. Denn es hat ein IP69-Rating, ist also besonders gut gegen Wasser und Staub geschützt. Auch das Gewicht ist stattlich, denn mit 570 Gramm wiegt es mehr als dreimal so viel wie beispielsweise ein Apple iPhone 15.Das Smartphone ist also für spezielle Anwendungen wie etwa lange Ausflüge in abgelegene Gegenden gedacht, man sollte also auch keine Top-Spezifikationen erwarten, im Gegenteil. Als Prozessor wird ein MediaTek MT6789 verbaut, dazu kommen 8 GB RAM, 256 GB interner Speicher und ein 6,78 Zoll großes 1080p-Display - kosten wird das ganze 249,99 Euro, das Energizer Hard Case P28K ist dann ab Oktober 2024 erhältlich.