Neu auf Freevee: Amazons kostenlose Filme und Serien im Februar

Im Februar baut Amazon sein kostenloses Freevee-Programm deutlich aus. Mehr als 20 Filme und Serie starten in der Gratis-Sektion von Prime Video . Darunter Judy Justice und Wynonna Earp sowie ältere Streifen wie Act of Valor. Wir zeigen die Neustarts im Überblick.

Judge Judy, Wynonna Earp und ältere Streifen

Amazon Prime Video: Freevee-Inhalte im Februar 2024

Judy Justice - Staffel 3 ab sofort verfügbar

Wynonna Earp - Staffel 1-4 ab sofort verfügbar

Tiger Girl ab 1. Februar

The Flood ab 1. Februar

Stargate Universe - Staffel 1 ab 1. Februar

The Familiar of Zero F - Staffel 4 ab 1. Februar

The Last Son ab 2. Februar

Act of Valor ab 4. Februar

The Jack in the Box: Awakening ab 7. Februar

The Saint's Magic Power is omnipotent - Staffel 1 ab 8. Februar

Brain Freeze ab 9. Februar

Don´t Go - Zwischen Leben und Tod ab 12. Februar

Moloch ab 14. Februar

Press Play and Love Again ab 16. Februar

Nachtwald - Das Abenteuer beginnt ab 18. Februar

The Boy Behind the Door ab 19. Februar

Seance ab 21. Februar

The Survivor ab 27. Februar

Die Hüterin der Wahrheit - Dinas Bestimmung ab 29. Februar

Die Hüterin der Wahrheit 2 - Dina und die schwarze Magie ab 29. Februar

Wem Freevee noch kein Begriff ist, der kostenlose Streaming-Dienst versteckt sich bei Prime Video hinter dem "Kostenlos mit Werbung"-Tab. Früher als Resterampe für ältere Filme und Serie abgestempelt, lenkt Amazon saisonal immer wieder die Aufmerksamkeit auf die werbefinanzierte Untersektion. Unter anderem aktuell mit der Gerichtsshow Judy Justice als Eigenproduktion - der Nachfolger von Judge Judy.Abseits davon setzt Amazon Freevee auf typische "Immerhin kostenlos"-Kost. Etwa den Action-Krimi Tiger Girl (2017), den Western The Last Son (2021), Act of Valor (2012) oder Press Play and Love Again (2022). Auch sieht man das Biopic-Drama The Survivor (2021) mit Ben Foster, Die Hüterin der Wahrheit 1 und 2 sowie vier Staffeln der Fantasy-Serie Wynonna Earp (2016-2021).: Bosch: Legacy, die Comedy-Serie Sprung, das australische Krimidrama Troppo, die Musikdokumentation Post Malone: Runaway, die Musik-Doku Luke Bryan: My Dirt Road Diary und die Sport-Doku Uninterrupted's Top Class: The Life and Times of the Sierra Canyon Trailblazers. Be­kannt­heit erlangte der Streaming-Dienst in Deutschland auch durch die Vorabausstrahlung der Survival-Doku 7 vs. Wild Teams (Staffel 3).