Basierend auf dem 1975 von James Clavell veröffentlichten Roman Shogun startet demnächst eine gleichnamige Miniserie, die uns nach Japan des Jahres 1600 führt. In dieser Zeit brutaler Kriege strandet ein europäisches Schiff in einem Fischerdorf und verwickelt unter anderem den Engländer John Blackthorne (Cosmo Jarvis) in die Machtkonflikte des Landes. Während die Serie in den USA auf Hulu und FX läuft, startet Sie hierzulande auf Disney+. Zum Super Bowl stimmt ein neuer TV-Spot auf das Historiendrama ein.