Disney+: Überblick der neuen Filme und Serien im Februar 2024

Der Streaming-Dienst Disney+ kündigt sein Programm für Februar an und bestätigt 20 neue Filme und Serien. Zu den Highlights zählen The Marvels, Shōgun, Selbst und Star Wars: The Bad Batch. Hier findet ihr alle Neustarts und Termine im Überblick.

Marvel, Star Wars und Nat-Geo-Dokus

Disney+: Neue Filme und Serien im Februar 2024

Selbst ab 2. Februar

The Marvels ab 7. Februar

American Dad - Staffel 19 ab 7. Februar

Die 2000er - Die Welt mit anderen Augen sehen - Staffel 1 ab 7. Februar

Die 80er - Ein Jahrzehnt verändert die Welt - Staffel 1 ab 7. Februar

Animal Fight Club - Staffel 3-6 ab 7. Februar

Apokalypse: Der Kalte Krieg - Staffel 1 ab 7. Februar

Drogen im Visier - Staffel 6-7 ab 7. Februar

Dr. Joya - Hautärztin der Tiere - Staffel 1 ab 7. Februar

Suncoast ab 9. Februar

Daughters of the Cult ab 14. Februar

Star Wars: Die Abenteuer der jungen Jedi - Neue Folgen ab 14. Februar

Micky Maus: Spielhaus - Neue Episoden der 2. Staffel ab 14. Februar

Geschichte mal anders! - Staffel 1 ab 14. Februar

What's up, Dad? - Staffel 1-5 ab 14. Februar

Star Wars: The Bad Batch - Staffel 3 ab 21. Februar

Wildes Indien - Staffel 1 ab 21. Februar

Haileys Mission - Staffel 1 ab 21. Februar

Shōgun ab 27. Februar

We Live Here: The Midwest ab 28. Februar

Mit nur 20 Neustarts ist das Disney+-Programm im Vergleich zu den direkten Konkurrenten Amazon Prime Video und Netflix spärlich aufgestellt. Dennoch dürfte der Micky-Maus-Konzern mit diversen namhaften Filmen und Serien bei seinen Nutzern punkten. So starten unter anderem die Abenteuerserie Shōgun und der Sci-Fi-Blockbuster The Marvels im Februar.Aus Pixars SparkShorts-Reihe sieht man die Stop-Motion-Animation "Selbst" und Star Wars: The Bad Batch geht in die dritte Staffel. Ebenso kann man sich auf eine Vielzahl neuer National-Geographic-Dokumentationen und Serien wie What's up, Dad? (5 Staffeln) und American Dad (Staffel 19) freuen. Für Kids dürfte sich das Streaming-Abo hingegen für neue Folgen von Micky Maus: Spielhaus und Haileys Mission lohnen.Für den Tag der Liebe stellt Disney+ am 14. Februar diverse Romantik-Klassiker in den Mittelpunkt. Streifen wie Romeo & Julia, Titanic, Pretty Woman, Love Vegas und Zeichentrickfilme wie Susi und Strolch oder Die Schöne und das Biest sind in dieser Zeit exklusiv bei Disney+ zu streamen.Für dieses Jahr kündigt Disney+ unter anderem neue Folgen von FX's "Welcome to Wrexham" (Staffel 3) und "Spidey und seine Super-Freunde" an. Außerdem sieht man Marvel's X-Men '97, Agatha: Darkhold, Star Wars: The Acolyte und Skeleton Crew. Abschließend soll auch FX's The Bear: King of the Kitchen mit einer dritten Staffel glänzen.