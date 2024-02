Flache, schwarze Flächen aus Silizium: So kennt wohl jeder Solarzellen . Doch die Forschung erprobt zunehmend neue Designs, die oft ein Ziel haben: mehr Licht einfangen. Jetzt meldet sich ein Team zu Wort, das organische Solarzellen mit halbkugelförmigen Beulen effektiver macht.

Midjourney/AI Generated

Neue Solarzellen-Designs: Mehr Power durch Beulen

Zusammenfassung Forscher optimieren organische Solarzellen

Neue Designs zielen auf bessere Lichtabsorption ab

Plastiksolarzellen seit den 80er-Jahren in Entwicklung

Neues Oberflächendesign könnte Effizienz steigern

Türkisches Team nutzt Finite-Elemente-Analyse

Halbkugelförmige Beulen erhöhen Lichtausbeute

Einsatz in Bio-Geräten und Architektur möglich

Die Entwicklung organischer Solarzellen, auch schlicht Plastiksolarzellen genannt, hat eine lange Geschichte und reicht zurück bis in die 80er-Jahre. Die Hoffnung ist, eine kostengünstige Alternative zu herkömmlichen Solarzellen auf Siliziumbasis zu entwickeln, die auch noch leicht und flexibel ist. Eine große Herausforderung: die geringere Effizienz. Genau hier könnte ein neues Oberflächendesign helfen.In einer neuen Studie der Abdullah-Gül-Universität (Türkei) hatte es sich ein Forscherteam zum Auftrag gemacht, herauszufinden, wie die Lichtabsorption und Winkelabdeckung organischer Solarzellen verbessert werden kann. Durch eine Berechnungstechnik, die als dreidimensionale Finite-Elemente-Analyse (FEA) bekannt ist, konnte genau untersucht werden, wie Licht mit der Struktur und den Materialien der Zelle interagiert.Das Ergebnis dieser aufwendigen Berechnungen: versieht man die organischen Solarzellen mit einer Schicht aus einer halbkugelförmigen Schalenstruktur, steigt die Lichtausbeute unabhängig der Winkel der Einstrahlung deutlich an. Diese Eigenschaften machen den Einsatz so ausgerüsteter organischer Solarzellen in vielen Bereichen denkbar."Die vorgeschlagenen halbkugelförmigen aktiven Schichten werden sich in verschiedenen Anwendungsbereichen organischer Solarzellen als vorteilhaft erweisen, z. B. in biomedizinischen Geräten sowie in Anwendungen wie Fenstern und Gewächshäusern zur Stromerzeugung, im Internet der Dinge usw.", so Studienleiter Professor Dooyoung Hah laut Eurekalert