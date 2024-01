Rekordmarke geknackt: Über eine Million Solaranlagen in 2023 gebaut

Das alte Jahr konnte in Deutschland mit einem Rekord bei der Installation von Photovoltaikanlagen abgeschlossen werden, den so nur wenige erwartet haben. Die Branche geht dabei davon aus, dass die Entwicklung im neuen Jahr nicht nachlassen wird.

Balkon-Anlagen vervierfacht

Es geht weiter

Wie der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW) heute mitteilte, seien in den zurückliegenden zwölf Monaten über eine Million Anlagen neu gebaut worden. In diesen Wert fließen Systeme aller Größenklassen ein, die registriert worden sind. Und neben den Stromerzeugern wurden auch Systeme berücksichtigt, die Wärme für die Heizungsanlage aus Sonnenlicht gewinnen.Einen großen Anteil am neuen Rekordwert haben dabei die Balkonkraftwerke. Deren Verbreitung wurde massiv vorangebracht, da sich gesetzliche Vorgaben vorteilhaft auf die Installation und den Betrieb auswirkten. 2023 wurden infolgedessen viermal mehr dieser kleinen Anlagen in Betrieb genommen als 2022 - ganze 270.000 waren es im Jahresverlauf.Aber auch bei den Anlagen auf Hausdächern und auf Freiflächen ging es deutlich voran. Die im vergangenen Jahr installierte Leistung belief sich auf fast 14 Gigawatt, an denen die Balkonkraftwerke gerade einmal einen Anteil von 2 Prozent haben. Damit wurde das 9-Gigawatt-Ziel der Bundesregierung bei Weitem übertroffen. Im Jahresvergleich kletterte die zugebaute Menge um satte 85 Prozent.Etwa die Hälfte der Photovoltaikanlagen ist auf privaten Hausdächern installiert. 31 Prozent sind hingegen deutlich größere Freiflächenanlagen. Hinzu kommen noch einmal 18 Prozent, die auf Gewerbedächern installiert sind. 3,7 Millionen PV-Anlagen waren zum Jahreswechsel nun insgesamt aktiv. Diese haben zusammengenommen 62 Milliarden Kilowattstunden Strom erzeugt, was 12 Prozent des gesamten Verbrauchs in Deutschland abdeckte.Dass die Zahlen weiter nach oben gehen, macht der Branchenverband an verschiedenen Faktoren fest. So sind verschiedene gesetzliche Vergünstigungen noch auf dem Weg - teils gibt es bereits Verpflichtungen zur PV-Installation, wenn Dächer neu gebaut werden. Hinzu kommt, dass das Interesse bei Hausbesitzern weiterhin groß ist und die Installateure im vergangenen Jahr aufgrund von Personal- und Materialknappheit noch gar nicht alle Aufträge ausführen konnten, sodass hier bereits viele in der Pipeline sind.