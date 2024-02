Neustarts der Woche: Filme und Serien bei Disney+, Netflix & Amazon

Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ nehmen in dieser Woche knapp 40 Filme und Serien neu in ihr Programm auf. Zu den Highlights zählen Uncharted, Gran Turismo, The Office und Beasts Like Us. Wir zeigen die Neustarts der Streaming-Dienste im Überblick.

Abenteuer, Motorsport und Büroalltag

Netflix: Neue Filme und Serien in KW 7

Big George Foreman ab 12. Februar

Taylor Tomlinson: Have It All ab 13. Februar

Sunderland 'Til I Die: Staffel 3 ab 13. Februar

A Soweto Lovestory ab 14. Februar

Players ab 14. Februar

Die Liebeskümmerer ab 14. Februar

Guten Morgen, Verônica: Staffel 3 ab 14. Februar

Liebe macht blind: Staffel 6 ab 14. Februar

House of Ninjas ab 15. Februar

AlRawabi School for Girls: Staffel 2 ab 15. Februar

Ready, Set, Love ab 15. Februar

The Vince Staples Show ab 15. Februar

Der kleine Nicolás: Das Leben eines Schlitzohrs ab 15. Februar

Law & Order: Special Victims Unit: Staffeln 6-11 ab 15. Februar

Dragon Sakura S2: Staffel 1 ab 15. Februar

Sörensen fängt Feuer ab 15. Februar

Footloose ab 15. Februar

Einstein und die Bombe ab 16. Februar

Comedy Chaos ab 16. Februar

Der Abgrund ab 16. Februar

Gran Turismo ab 17. Februar

Uncharted ab 18. Februar

Alle Netflix-Neustarts im Überblick

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in KW 7

Der weiße Hai ab 12. Februar

Veronica Mars ab 12. Februar

Pensati Sexy ab 12. Februar

Five Blind Dates ab 13. Februar

King Kong ab 13. Februar

Kong: Skull Island ab 13. Februar

Beasts Like Us - Staffel 1 ab 14. Februar

Das Letzte Tabu ab 15. Februar

This Is Me ... Now ab 16. Februar

Neneh Superstar ab 16. Februar

Das Büro (The Office) - Staffeln 1-9 ab 16. Februar

Alle Amazon-Neustarts im Überblick

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in KW 7

Daughters of the Cult ab 14. Februar

Star Wars: Die Abenteuer der jungen Jedi - Neue Folgen ab 14. Februar

Micky Maus: Spielhaus - Neue Episoden der 2. Staffel ab 14. Februar

Geschichte mal anders! - Staffel 1 ab 14. Februar

What's up, Dad? - Staffel 1-5 ab 14. Februar

Alle Disney+-Neustarts im Überblick

Mega-Deal bei Waipu.tv 1 Jahr Perfect+ & Paramount+ nur 65€

Zum Angebot

Der Actionfilm Uncharted mit Tom Holland und Mark Wahlberg gehört neben dem Motorsportfilm Gran Turismo mit David Harbour und Orlando Bloom zu den dieswöchigen Highlights auf Netflix. Außerdem sieht man sechs Staffeln von Law & Order: Special Victims Unit, den Klassiker Footloose und ein neues Comedy-Special mit Taylor Tomlinson.Amazon startet die Tage mit der Premiere von Beasts Like Us, einer deutschsprachigen Horror-Comedy-Serie. Ebenso kann man alle Folgen der US-amerikanischen Fassung von Das Büro (The Office) streamen und sich zeitexklusive Lizenztitel wie Der weiße Hai, Veronica Mars oder Kong: Skull Island zu Gemüte führen.Das Streaming-Programm vom Micky-Maus-Konzern fällt zwar vergleichsweise kompakt aus, dafür hat man Nachschub für einige namhafte Franchises. So sieht man unter anderem neue Folgen von Star Wars: Die Abenteuer der jungen Jedi und Micky Maus: Spielhaus sowie alle Staffeln der ABC-Sitcom What's up, Dad? mit Damon Wayans.