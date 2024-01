Apple Vision Pro-Reparaturen werden so richtig teuer

Apple hat erst vor wenigen Tagen die Vorbestellung für die Daten-Brille Vision Pro eröffnet. Passend dazu gibt es jetzt immer mehr Infor­ma­ti­on­en über die Brille, über Apps und nun auch über die Kosten von mög­lich­en Reparaturen.

Es dürfte dabei niemanden überraschen: Nicht der Anschaffungspreis des neuen Geräts für das "Spatial Computing" ist hoch, die Reparaturkosten im Falle einer Beschädigung sind es ebenso.Mit der Freigabe neuer Informationen für Apple Vision Pro drängt sich nun der Verdacht auf, dass der Abschluss einer AppleCare+ Versicherung eine sinnvolle Anschaffung zu sein scheint. Während das Paket mit zwei Jahre AppleCare 499 Dollar kostet und auch Beschädigungen berücksichtigt, die unabsichtlich zum Beispiel durch den Sturz des Geräts entstanden sind, können einzelnen Reparaturvorgänge mehrere Tausend Dollar kosten. Für AppleCare-Nutzer liegt die Service-Gebühr bei Reparatur oder Austausch dann bei 299 Dollar.Das ist zwar auch kein Schnäppchen, aber ein erheblicher Unterschied bei den Reparaturkosten. So hat Apple bekannt gegeben, dass einige Reparaturen an einem Apple Vision Pro rund 70 Prozent des Preises eines neuen Geräts kosten. Ohne AppleCare schlagen sie also mit bis zu 2.399 Dollar zu Buche.Apple unterteilt die Reparaturen des Apple Vision Pro in zwei Kategorien: "Gesprungenes Deckglas" und alles andere. Für die Reparatur eines gesprungenen Deckglases veranschlagt Apple 799 US-Dollar. Das ist die derzeit einzige genannte Reparatur, aber die geschätzten Kosten für "Andere Schäden" liegen bei 2.399 Dollar.Auf der Reparaturseite von Apple gibt es auch einen separaten Abschnitt zum Thema Batteriewartung. "Wir können Ihre Apple Vision Pro-Batterie gegen eine Gebühr ersetzen", heißt es dort. "Unsere Garantie deckt keine Batterien ab, die sich durch normalen Gebrauch abnutzen.""Ihr Produkt hat Anspruch auf einen kostenlosen Batterie-Austausch, wenn Sie AppleCare+ haben", fährt Apple fort, "und die Batterie Ihres Produkts weniger als 80 Prozent ihrer ursprünglichen Kapazität hat." Seltsamerweise ist der Batterie-Austausch nicht bei den anderen Reparaturarten aufgeführt, und Apple nennt auch keine Gebühr.Vermutlich wird das noch nachgereicht. Unabhängig davon hat Apple jedoch eine Batterie in seine erste Auswahl an Apple Vision Pro Zubehör aufgenommen. Dort werden 199 Dollar veranschlagt.