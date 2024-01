Microsoft gibt Verfügbarkeit von neuem OneDrive-Design bekannt

Microsoft hat den Start der Verfügbarkeit des neuen, modernen OneDrive-Designs bestätigt. Damit hat nun auch die Verteilung an Privatanwender begonnen. Mit dem Update soll OneDrive auch schneller und intuitiver werden.

So sieht das verbesserte OneDrive-Design aus

Organisation verbessert

Verfügbarkeit für alle bis Ende Februar

OneDrive - Zugang zu Microsofts Cloud-Speicher

Zusammenfassung Microsoft startet modernes OneDrive-Design für Privatnutzer

Neues Update soll OneDrive schneller und intuitiver machen

Verbesserte Oberfläche für einfacheres Organisieren und Finden von Dateien

Personenansicht erleichtert das Auffinden von Dateien nach Kontakten

Neue Filteroptionen für das Suchen nach Dateiformaten integriert

"Neu hinzufügen"-Button ermöglicht direktes Hochladen und Erstellen von Dokumenten

Verteilung des OneDrive-Updates soll bis Ende Februar abgeschlossen sein

Das zumindest verspricht Microsoft jetzt in einem neuen Blog-Beitrag zum Start des neuen, verbesserten OneDrive-Designs."Mit einer eleganten neuen Oberfläche und leistungsstarken neuen Funktionen hilft OneDrive Ihnen, Ihr Leben zu vereinfachen und mehr in kürzerer Zeit zu erledigen", erläutert dabei Microsoft-Managerin Miceile Barrett und zeigt die Änderungen der Startseite:Bereits im Oktober 2023 kündigte Microsoft die neue Version des Cloud-Speicherdienstes OneDrive für Microsoft 365-Abonnenten an. Jetzt hat das Unternehmen die überarbeitete Benutzeroberfläche von OneDrive für alle privaten Nutzer freigegeben.In einem Blog-Beitrag erklärt Microsoft zudem, dass das neue OneDrive-Design dafür sorgt, dass gewünschten Dateien schneller gefunden werden können, da die Organisation verbessert wurde. Zudem gibt es neue Optionen für die Sortierung, was beim Auffinden von Daten ebenfalls hilft.Das verbesserte Design reduziert dabei Unordnung und Ablenkungen und ermöglicht es so, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Die Design-Änderungen sind in der gesamten App konsistent und sorgen für ein nahtloses und einheitliches Erlebnis.Eine der neuen Funktionen des OneDrive-Designs ist die Personenansicht. Microsoft erläuterte dazu:"Wir wissen, dass es viele wichtige Menschen in Ihrem Leben gibt - von Freunden und Familie bis hin zu Mitgliedern Ihrer Community. Wenn das Leben voller Aktivitäten ist, von der Schule bis zum Fußballtraining, ist es oft einfacher, sich daran zu erinnern, wer Ihnen eine Datei geschickt hat, als an den Dateinamen. Wir haben eine neue Ansicht "Personen" erstellt, die sich daran orientiert, wie Sie die Welt sehen - basierend auf den Menschen, mit denen Sie Ihre Zeit verbringen."Die überarbeitete Benutzeroberfläche enthält auch neue Filter, mit denen Dateien anhand des Dateiformats (Word, PDF, Excel usw.) gefunden werden können. OneDrive verfügt darüber hinaus über eine überarbeitete Schaltfläche namens "Neu hinzufügen". Dort kann man Dateien zum OneDrive-Konto hochladen und neue Dokumente wie eine Word-Datei oder eine Excel-Tabelle erstellen, ohne in eine andere Anwendung wechseln zu müssen.Microsoft hat gerade damit begonnen, die überarbeitete OneDrive-Oberfläche an die Nutzer freizugeben. Die Verteilung an alle Nutzer soll bis Ende Februar abgeschlossen werden.