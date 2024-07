OneDrive: Dateien aus anderen Cloud-Diensten bald direkt importieren

Microsoft arbeitet offenbar an einer neuen Funktion für OneDrive. Die soll das direkte Importieren von Dateien aus anderen Cloud-Speichern wie Google Drive erleichtern. Das käme vielen Nutzern sicherlich gelegen, denn ein solcher Import ist bisher umständlich.

OneDrive bekommt weitere Funktionen

Importieren von Dateien anderer Clouddienste

Bislang keine Bestätigung

Zusammenfassung Microsoft arbeitet an neuer Funktion für OneDrive

Beta-App zeigt Importmöglichkeit von Dateien aus anderen Clouds

Importierbare Dienste sind unter anderem Google Drive, Dropbox

Import erfolgt ohne Verlassen der OneDrive-App

Offizielle Ankündigung der Import-Funktion steht noch aus

KI-Assistent Copilot kommt im Mai für Microsoft 365 Online-Nutzer

Erst kürzlich verkündete Microsoft neue Funktionen für OneDrive unter Microsoft 365 Basic. Darunter waren Ransomware-Erkennung und -Schutz, ein erweiterter persönlicher Tresor, passwortgeschützte und ablaufende Links sowie Offline-Ordner auf dem Handy. Jetzt gibt es außerdem Hinweise auf eine kommende Funktion, die von vielen Nutzern schon lange herbeigesehnt wird.Wie der Code der neuen OneDrive v7.4 Beta 1 Android App verrät, arbeitet Microsoft daran, das Importieren von Dateien aus anderen Cloudspeicher-Anwendungen zu ermöglichen. An mehreren Stellen im Code wurde das Label "import_cloud_files" gefunden. Zudem werden explizit Clouddienste wie Google Drive , Google Fotos und Dropbox aufgeführt. Android Authority zufolge soll der Import der Dateien direkt in der OneDrive-Anwendung möglich sein. Nutzer müssen die App nicht verlassen, sich aber dort in den Account des Clouddienstes einloggen, von dem die Dateien importiert werden sollen. Das Importieren soll wohl auch dann fortgesetzte werden, wenn OneDrive geschlossen wird.Die Funktion wäre direkt im Einstellungsmenü verfügbar. Nutzer müssten danach also nicht lange in Untermenüs suchen. Zudem warnt OneDrive den Anwender, falls die heruntergeladene Datei das Speicherplatzlimit übersteigt.Bisher hat Microsoft die Funktion nicht offiziell angekündigt. Da es sich um Daten aus einer Beta-Version handelt, ist nicht ganz sicher, wann und ob die Import-Funktion überhaupt in OneDrive verfügbar sein wird.Was der offizielle Fahrplan für OneDrive jedoch vorsieht, ist die Einführung von Microsofts KI-Assistenten Copilot für Online-Nutzer. Diese Neuerung soll ab Mai für Anwender verfügbar sein. Jedoch nur für Kunden mit einem kostenpflichtigen Abo für Copilot in Microsoft 365