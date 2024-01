"...one more Ring": Samsung teasert Galaxy (Fitness-)Ring offiziell an

Samsung hat gestern Abend nicht nur seine neuen Top-Smartphones der Galaxy S24-Serie mit diversen neuen KI-Features präsentiert, sondern auch einen ersten Blick auf den sogenannte Samsung Galaxy Ring gegeben. Damit bewahrheiten sich die seit Langem immer wieder aufgetauchten Gerüchte über ein neues Fitness-Wearable.

Am Ende von Samsungs Präsentation im Rahmen des gestrigen Unpacked-Events, bei dem die neuen Smartphones Galaxy S24, Galaxy S24+ und Galaxy S24 Ultra vorgestellt wurden , war es dann auch noch Zeit für eine Ankündigung im Stil von Steve Jobs' früherem "One More Thing". Samsungs Mobilgerätechef TM Roh zeigte den sogenannten Galaxy Ring.Zu sehen waren bisher nur schön aufgemachte Render, die einen dunklen Ring zeigten, bei dem ein glänzendes Äußeres und auf der Innenseite diverse Sensoren zu erkennen waren. Das war es dann aber auch schon mit Ankündigungen zu dem Produkt, bei dem es sich wahrscheinlich um eine Art Fitness-Tracker handelt. Offiziell bestätigte Samsung dies bisher nämlich nicht.Man machte auch noch keine Angaben über einen möglichen Einführungszeitraum des neuen Produkts, nannte keine Details zur Funktionsweise oder irgendwelchen anderen Merkmalen. Der Samsung Galaxy Ring wird immerhin genau diesen Namen tragen, den man schon vor Monaten durch die Gerüchteküche geistern sah, als sich Samsung die entsprechenden Namensrechte weltweit in vielen Ländern sicherte.Samsung wäre nicht der erste Hersteller, der einen Fitness-Tracker im Design eines am Finger zu tragenden Rings auf den Markt bringt. Die Firma Oura vertreibt schon seit einigen Jahren entsprechende Produkte zu Preisen ab rund 300 Euro und ist mittlerweile bei der dritten Generation ihres sogenannten Oura Ring angelangt. Der chinesische Hersteller Amazfit hatte erst vor gut einer Woche ebenfalls einen ringförmigen Fitness-Tracker namens Helio Ring angekündigt.