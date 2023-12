Microsoft Teams: Zugang mit Nicht-Microsoft-Browsern wird viel besser

Bei Weitem nicht alle Nutzer landen über den offiziellen Teams-Client auf der Kommunikations-Plattform. Daher arbeitet Microsoft auch daran, die Zusammenarbeit mit Browsern zu verbessern, die nicht aus eigenem Hause stammen.

Zusammenfassung Microsoft verbessert Teams-Zugang für Fremd-Browser

Dabei geht es natürlich in erster Linie um Videokonferenzen, die für Nicht-Teams-User oft den wichtigsten Kontakt mit der Plattform darstellen. Wenn man dann mit dem Browser anderer Hersteller auf Teams-Meetings zugreift, bekommt man bisher oft einen geringeren Funktionsumfang geboten als im nativen Client oder in einem Chromium-basieren Browser wie Chrome oder Edge.Das soll sich nun aber ändern. Wie Microsoft mitteilte, werden die neuesten Teams-Meeting-Erfahrungen auch in Safari und Firefox verfügbar sein - einschließlich Leistungsverbesserungen, aufgefrischtem Pre-Join, aktualisierter Meeting-Phase und der verbesserten Meeting-Symbolleiste. Die verbesserten Fremd-Browser-Zugänge sollen ab Januar im Rahmen einer Preview-Testphase zu sehen sein. Im Februar will Microsoft sie dann für alle Nutzer verfügbar machen.Eine weitere neue Funktion für die Desktop-, Web- und Mac-Versionen von Teams werden im Februar die Kalenderbenachrichtigungen sein. Nutzer können diese dann in ihrem Aktivitäts-Feed sortieren und erhalten Benachrichtigungen für Einladungen, Aktualisierungen, Absagen und Weiterleitungen von Meetings. Die Benachrichtigungen werden im Aktivitäten-Feed zeigen die Details an, wenn ein Benutzer darauf klickt.Weiterhin sollen im Februar auch die KI-basierten Meeting-Zusammenfassungen für Anwender verfügbar sein, die mit den Mobile-Apps der Teams-Plattform arbeiten. So können User nun auch unter iOS und Android auf KI-generierte Meeting-Notizen, Aufgaben und Namenserwähnungen zugreifen und die Meeting-Aufzeichnung einfach nach Sprechern durchsuchen.Darüber hinaus will Microsoft im Februar auch im OneDrive for Web die Möglichkeit geben, direkt neue Dateien anzulegen. Diese können dann entweder ein komplett leeres File sein, oder aber ein Office-Dokument auf Basis einer von diversen Vorlagen.