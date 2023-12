Apple iOS 17.3: Erste Beta zeigt neuen Diebstahlschutz für iPhones

Auf die Veröffentlichung von iOS 17.2 folgt nun die erste iOS 17.3 Beta . Mit dem neuen Update führt Apple einen "Schutz für gestohlene Geräte" ein, der die Sicherheit abseits von PINs bzw. Passcodes ausschließlich per biometrischer Entsperrung (z.B. Face ID) erhöhen soll.

iPhone-Diebe haben es zukünftig schwerer

So funktioniert der Schutz für gestohlene Geräte

iOS 17.3: Schutz für gestohlene Geräte Biometrie erforderlich Biometrie + 1 Stunde Wartezeit erforderlich Zugriff auf iCloud-Schlüsselbund-Passwörter Ändern Sie Ihr Apple ID-Kennwort Beantragen Sie eine neue Apple Card Aktivieren des Wiederherstellungsschlüssels Löschen Sie alle Inhalte und Einstellungen Vertrauenswürdige Telefonnummer oder Kontaktperson ändern Verlorenen Modus ausschalten Face ID oder Touch ID hinzufügen Apple Cash an ein Bankkonto senden Face ID oder Touch ID entfernen Verwenden Sie Ihr iPhone, um ein neues Gerät einzurichten Eigene Suche deaktivieren In Safari gespeicherte Zahlungsarten verwenden Schutz vor gestohlenen Geräten deaktivieren

Zusammenfassung iOS 17.3 Beta 1 mit neuem Diebstahlschutz gestartet

Biometrische Entsperrung "ersetzt" PIN/Passcode

Face ID nötig an unbekannten Orten

Kein Fallback auf PIN/Passcode mehr

Systemänderungen erst nach einer Stunde gültig

Diebstahlschutz greift nicht an vertrauten Orten

Finalversion von iOS 17.3 eventuell im Januar

Während für das Update auf iOS 17.3 unter anderem die längst überfälligen gemeinsamen Wiedergabelisten für Apple Music und die AirPlay-Unterstützung für Hotels erwartet werden, stellen die Entwickler zusätzlichen einen verbesserten Diebstahlschutz vor. Der "Schutz für gestohlene Geräte" soll auch dann greifen, wenn Diebe im Besitz der PIN bzw. des Passcodes zum Entsperren des Bildschirms sind.In der Beschreibung der neuen Funktion heißt es: "Hiermit wird eine neue Sicherheitsstufe hinzugefügt, wenn sich das iPhone nicht an vertrauten Orten wie deinem Zuhause oder Arbeitsplatz befindet. Für den Zugriff auf bestimmte Daten ist Face ID erforderlich und schnelle Änderungen der Sicherheitseinstellungen werden durch eine Verzögerung verhindert."Viele Einstellungen, die aktuell mithilfe von PINs und Passcodes geändert werden können, sichert der neue "Schutz für gestohlene Geräte" unter iOS 17.3 Beta 1 zusätzlich mit den biometrischen Lösungen via Face ID oder Touch ID ab. Ein Fallback, also die Alternative bei fehlgeschlagener Fingerabdruck- oder Gesichtserkennung auf PIN und Passcodes auszuweichen, entfällt komplett.Zusätzlich werden Änderungen vom System erst dann bestätigt, wenn der Face-ID- bzw. Touch-ID-Scan nach Ablauf einer Stunde wiederholt wird. Das Wall Street Journal fasst die Funktionen der Diebstahlsicherung wie folgt zusammen.Um den Komfort bei Sicherheitseinstellungen für iPhone-Nutzer weiterhin zu gewährleisten, greift der Schutz für gestohlene Geräte nur an Orten, die nicht häufig besucht werden. Zuhause oder etwa am Arbeitsplatz bleiben die bisherigen Methoden erhalten. Zudem muss erwähnt werden, dass Angreifer somit zwar keine essenziellen Systemeinstellungen mehr vornehmen können, jedoch bei bekannter PIN bzw. Passcode Zugriff auf Drittanbieter-Apps erhalten.Derzeit geht man davon aus, dass die Verteilung der finalen Version von iOS 17.3 nach ausgiebiger (öffentlicher) Beta-Phase im Laufe des Januars 2024 starten könnte. Bislang haben nur Entwickler Zugriff auf die erste Testversion des mobilen Betriebssystems, die Public Beta wird allerdings zeitnah erwartet. Ein Zeitplan liegt seitens Apple nicht vor.