Masters of the Universe: Revolution - Trailer zur neuen Netflix-Serie

He-Man gegen "Mecha-Skeletor"

Der Kampf um Eternia geht schon bald in die nächste Runde: Noch im Januar setzt Netflix die Geschichte von Masters of the Universe - Revelation aus dem Jahr 2021 fort. Die neue Serie wird dann aber den Titelzusatz "Revolution" tragen, ein neuer Trailer zeigt jetzt vorab, worauf Fans sich freuen dürfen.Wie das neue Video zeigt, kehrt in Masters of the Universe: Revolution He-Mans Erzfeind Skeletor zurück. Dieser hat sich nun ganz der Macht der Technologie verschrieben, die ihn mächtiger und gefährlicher als je zuvor macht - es wird also zu einem Kräftemessen zwischen Magie und Technologie kommen.Gleichzeitig wird Prinz Adam vor schwere Entscheidungen gestellt, welche auch sein Alter-Ego He-Man betreffen. Die Zauberin Teela sucht währenddessen nach den Geheimnissen der Schlangenmagie, um mit dieser ein magisches Reich aufzubauen und He-Man dabei zu helfen, Eternia gegen die Rückkehr des Horde-Anführers Hordak zu verteidigen.In der englischen Sprachfassung leihen unter anderem Chris Wood, Melissa Benoist, Lena Headey, Meg Foster, Keith David, William Shatner und Mark Hamill den Figuren ihre Stimmen. Masters of the Universe: Revolution startet am 25. Januar 2024 mit fünf Episoden auf Netflix.